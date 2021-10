Sandy Walsh (KVM) tegen ex-club Zulte Waregem: “Onze reeks mag nu niet stoppen”

Het gaat KV Mechelen voor de wind met een knappe vijfde plek in het klassement. De 7-2-pandoering tegen Anderlecht lijkt het keerpunt geweest te zijn. Sindsdien pakte Malinwa 12 op 12 en drie clean sheets. De defensieve stabiliteit is teruggekeerd. “Die zware nederlaag in Anderlecht heeft ons wakker geschud”, vertelt Sandy Walsh. “We zijn zelfkritisch en kritisch naar elkaar geweest. We beseften dat het niet allemaal mooi moest zijn om resultaten te halen. We staan goed als blok nu, we zijn volwassener. Dat bleek ook in Beerschot. Zij gingen vol op zoek naar de gelijkmaker, maar we hielden stand. Voordien hadden we daar punten verloren."