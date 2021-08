Sandy Walsh (KVM) na verlies tegen Eupen: “Zijn nog niet de ploeg van vorig seizoen”

“Thuis verliezen tegen Eupen, dat is erg teleurstellend”, zuchtte Walsh. De bijna 5.000 Mechelse fans zagen hun ploeg niet genoeg recht veren na de nederlaag een week eerder in Seraing. Malinwa kwam wel op voorsprong op hoekschop via Souza, maar slikte na de pauze drie doelpunten.

“Naarmate de match vorderde, werden we wel beter”, vond Walsh. “We scoorden dan ook en probeerden de match in handen te nemen. Ook na hun gelijkmaker net na de rust herpakten we ons meteen met enkele grote kansen.”

Alleen: die gingen er niet in - Druijf miste van dichtbij. Op vijf minuten van het einde kreeg Malinwa wel een ferme dreun te verwerken. Eupen-verdediger Agbadou scoorde op corner. “Net voor die hoekschop riep ik nog dat we écht geen tegendoelpunt mochten slikken op dat moment. En toch gebeurde het. Nadien wilden we nog een vuist maken, maar Eupen dreigde op de tegenaanval met hun snelle boys voorin.”

Drie tegendoelpunt in één helft dus voor KV Mechelen. En de manier waarop mag zorgen baren. Coach Wouter Vrancken vond dat het ontbreken van de duelkracht de grote boosdoener was, maar ook het centrale duo Vanlerberghe-Souza geeft op dit moment nog geen al te zekere indruk.

“We slikken te veel goals, dat klopt”, aldus Walsh. “Ik ga niemand met de vinger wijzen, maar we gaven de match te makkelijk uit handen. Ik wil ook benadrukken dat alle nieuwe jongens het goed doen. Alleen zijn we nog niet de ploeg van de play-offs vorig jaar, wat velen wel verwachtten. De aanwinsten moeten zich nog meer inpassen, dat is logisch.”

En toch: Malinwa had ongetwijfeld meer verwacht van deze competitiestart. Een 3 op 9 na duels tegen Antwerp, Seraing en Eupen is teleurstellend. “Ook wij hadden meer verwacht”, reageerde Walsh. “Maar we zijn nog niet op ons beoogde niveau. En niet vergeten: Eupen is een goede ploeg. Zij speelden eerder verdiend gelijk tegen Club Brugge en Anderlecht. We wisten dat het een gevaarlijke ploeg was. Ach, ik heb er het volste vertrouwen in dat het bij ons snel terug zal beginnen draaien.”

