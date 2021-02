Sandy Walsh (KVM) meest beslissende rechtsback in 1A: “Dit is mijn beste seizoen ooit”

KV MechelenSandy Walsh (25) is de meest beslissende rechtsback van 1A. Drie goals en drie assists in achttien wedstrijden. “Dit had ik niet verwacht”, zegt hij. En naast zijn sterke prestaties kreeg Walsh deze week nóg goed nieuws te horen.

Statistieken zeggen soms alles. Walsh toonde zich dit seizoen al een belangrijke speler voor KV Mechelen. Niet alleen defensief, maar ook aanvallend. Met enkele cruciale doelpunten en assists had hij een groot aandeel in de sportieve wederopstanding van Malinwa. “Dit is het beste seizoen uit mijn carrière”, vertelt Walsh. “Ik speelde geen voorbereiding, sloot laat aan bij de ploeg en tóch kan ik dit neerzetten. Dat had ik niet verwacht. Het harde werk van mezelf en de ploeg rendeert. Dat doet deugd.”

Het is opvallend hoe vaak Walsh als rechtsback (met succes) de zestienmeter induikt. “Ook bij Zulte Waregem deed ik zo’n loopacties, hoor. Alleen viel de bal toen minder voor mijn voeten, wat nu wel het geval is. Mijn ploegmaats en ik voelen mekaar goed aan en spelen modern voetbal. Dan is het belangrijk om als back ook aanvallend iets bij te brengen. Ik voel me gelukkig hier en wil deze vorm aanhouden.”

Quote In de jeugd van Anderlecht speelde ik als box-to-boxspeler. Iets wat je in je opleiding leert, pak je mee in je verdere carrière. Sandy Walsh

Dat die infiltraties in zijn spel zitten, heeft Walsh te danken aan zijn opleiding. “In de jeugd van Anderlecht speelde ik als box-to-boxspeler. In Genk werd ik dan eerst centrale en daarna flankverdediger. Iets wat je in je opleiding leert, pak je mee in je verdere carrière. Dat loont nu.”

Xavier Chen

Het gaat Walsh voor de wind, en behoudens verrassingen komt er nog iets moois aan. Hij hoopt al enkele jaren voor de nationale ploeg van Indonesië, waar de roots van zijn grootouders langs moeders kant liggen, te kunnen voetballen. Die droom lijkt in vervulling te gaan.

“Ik heb contact gehad met een assistent van de eerste ploeg. De hoofdtrainer wil me er zo snel mogelijk bij. Als alles papiergewijs op tijd rondkomt, dan zou ik in juni opgeroepen kunnen worden. Het zou een mooie bonus kunnen zijn. Een avontuur. En ook voor KV Mechelen zou het mooi zijn om er een international bij te hebben. Op de club praten we er regelmatig over. Er wordt vaak het voorbeeld gegeven van Xavier Chen, die voor Taiwan voetbalde. (grijnst) Hij was daar een god. Het reizen naar Azië om daar te voetballen voor het land van mijn voorkeur... Ja, dat zou een fantastische ervaring zijn.”

