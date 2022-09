Sandy Walsh en KV Mechelen pakken met man minder verdiend gelijkspel tegen OH Leuven: “Dit is een gewonnen punt”

KV Mechelen en OH Leuven controleerden elkaar in de eerste helft. Op twee afgekeurde doelpunten na viel er weinig te noteren, tot bij Da Cruz het licht uitging. De kersvers Kaapverdische international pakte na een drieste ingreep rood en reduceerde zijn team tot tien spelers. Een puntje thuishouden, was na de pauze dan ook het hoofddoel. “OHL is een ploeg in vorm met fysieke kwaliteiten. Gezien de vele tegendoelpunten de laatste weken, is dit een gewonnen punt. Al willen we natuurlijk elke wedstrijd winnen”, voegde Walsh er meteen aan toe. “Het is moeilijk te voorspellen hoe de wedstrijd ging uitdraaien als we met elf bleven. Misschien hadden we dan iets meer de bovenhand kunnen nemen. Al is dat natuurlijk praat achteraf. Onze geweldige fans schreeuwden ons na de pauze wel nog vooruit, maar jammer genoeg viel de bal net niet goed in die weinige momenten.”