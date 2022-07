Sandy Walsh en KV Mechelen gaan onderuit op openingsspeeldag tegen Antwerp: “Stappen zetten in het verdedigen als ploeg”

Voetbal Jupiler Pro LeagueEen 0-2-nederlaag op de eerste speeldag tegen Antwerp. In tegenstelling tot vorig seizoen geen ommekeer en droomstart voor Malinwa tegen de Great Old. Verdediger Sandy Walsh legt de vinger op de wonde. “Tegen een tegenstander als Antwerp mag je nauwelijks fouten maken. Een grondige analyse is nodig.”

Malinwa startte nochtans gretig aan de partij. In het eerste kwartier had de thuisploeg licht de bovenhand. Een reuzekans van Ngoy strandde op de paal, de rebound van Schoofs ging naast. “Dat was zeker een kantelpunt”, opent een teleurgestelde Walsh. “Met deze temperaturen was het des te belangrijker om als eerste die goal te maken. Ook levert zo'n openingsdoelpunt meteen een mentaal voordeel op.”

Net na het halfuur kantelde de wedstrijd helemaal. Met twee goals van Frey op vier minuten tijd keken Walsh & co tegen een dubbele achterstand aan. “Dat eerste tegendoelpunt zullen we de komende dagen zeker grondig analyseren. Kwam die lange bal te gemakkelijk? Stonden we te hoog met de laatste linie? Gaven we onderlinge rugdekking? Dat zijn vragen waar we een antwoord op moeten bieden. In het verdedigen als ploeg zullen we de komende weken heel wat stappen moeten zetten. Tegen een tegenstander als Antwerp mag je nauwelijks fouten maken. Ze grijpen die momenten.”

Net als vorige week in de oefenpot tegen Wolfsburg moest Malinwa reageren na de pauze. Bij sommigen zat het scenario van vorig seizoen - toen Mechelen op de openingsspeeldag tegen nota bene Antwerp met een 0-2-achterstand ging rusten - misschien nog in het hoofd. “Dat lukte helaas niet. Ondanks dat we na de rust toch enkele momenten hadden.” Storm miste zijn schot volledig na een aflegger van Bolingoli en Shved knalde van dichtbij over. “Met één doelpuntje konden we het vuur weer aan de lont steken. Vooral met het geweldige publiek achter ons.”

Nieuwkomers Da Cruz en Bolingoli maakten andermaal een energieke indruk tijdens hun invalbeurt. Dat was ook Walsh niet ontgaan. “Op training tonen ze hun kwaliteiten. Hoewel ze later aansloten, zijn ze al helemaal mee in de principes. Ze zijn nog niet volledig fit, maar de minuten die ze speelden voorspelt veel goeds voor de nabije toekomst.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League