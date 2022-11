Sandy Casieris ziet Jong Lede zwaar uithalen tegen Rumbeke: “We mogen twee dagen genieten van onze derde plaats”

Voor aanvang van de tiende speeldag had Jong Lede slechts tien gescoord. Slechts drie ploegen waren op dat moment minder trefzeker. In één klap werd de doelpuntenproductie met zestig procent verhoogd en dat stemt trainer Sandy Casieris tevreden. “In één dag is het aanvallend probleem van de baan (lacht). Ik had de spelersgroep op het hart gedrukt dat het niet bij een stuntzege in Stekene mocht blijven. We moesten een serie kunnen neerzetten. Rumbeke had drie geschorsten. Even vreesde ik voor onderschatting, maar die vrees bleek ongegrond. We begonnen scherp en kwamen snel 2-0 voor. De rode kaart van Vandamme maakte het nadien uiteraard gemakkelijker. Na de rust konden we de juiste focus behouden en lukte alles. Twintig minuten voor tijd haalde ik Jarne Rosschaert naar de kant. Die jongen is al weken zeer belangrijk voor ons team. Bij een 4-0-stand kon ik het mij permitteren om hem rust te gunnen. Bij zijn vervanging heb ik hem gefeliciteerd en gezegd dat hij nu twintig minuten mocht genieten van ons spel.”