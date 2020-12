Sandy Casieris verlaat FC Lebbeke aan het einde van het seizoen voor Dikkelvenne

Voetbal Derde nationale AGeen Sandy Casieris (46) meer op de bank volgend seizoen bij FC Lebbeke. Volgens sportief manager Gunther Impens was er nochtans een overeenkomst. Maar Casieris koos ervoor om een reeks hoger te werken, in tweede nationale bij Dikkelvenne.

Bij Lebbeke zijn ze ontgoocheld over de beslissing van Sandy Casieris om voor Dikkelvenne te kiezen. “We waren rond met hem naar volgend seizoen toe”, zegt sportief manager Gunther Impens van FC Lebbeke. “Op twee spelers na heeft iedereen bijgetekend, op zijn vraag. Dit vinden we erg jammer en het voelt als een mes in het hart. We waren zeer tevreden over zijn manier van werken en wilden graag de goede resultaten die al werden behaald doortrekken. Jammer genoeg gaan we nu op zoek moeten naar een nieuwe trainer. Of we met Sandy dit seizoen nog zullen uitdoen, dat bekijken we.”

Casieris tekende voor twee seizoenen bij Lebbeke. “De optie voor dat tweede seizoen moest gelicht worden voor 1 februari. En we hebben dat mondeling gedaan”, geeft Impens aan. “Een woord is dus nog weinig waard, zoveel is duidelijk.”

Voor de coach zelf betekent de overgang naar Dikkelvenne een sportieve stap hogerop. “Dat de optie werd gelicht klopt niet helemaal”, zegt Sandy Casieris. “Ik wilde nog een aantal zaken op tafel gooien, waar Lebbeke waarschijnlijk wel aan tegemoet zou komen. Ondertussen kwam Dikkelvenne al voor de derde keer bij me aankloppen. Ik kon noch met mijn hart, noch met mijn verstand kiezen tussen beide clubs. Toch is Dikkelvenne maar een kwartier rijden, Lebbeke meer dan een uur. En is Dikkelvenne weer een stap hoger. Na drie keer zouden ze me nooit meer vragen om er trainer te worden omdat ik hen dan evenveel keer had afgewezen. Deze kans moest ik dus grijpen.”

En dat deed Casieris, hij wil het seizoen in Lebbeke wel nog uitdoen. “Als dat niet meer mag van het bestuur, dan heb ik daar begrip voor. Ik dank hen sowieso voor de kans die ik kreeg, want een paar seizoenen geleden zou ik nooit gedacht hebben ooit bij zo’n club aan de slag te zullen gaan. Er stond in mijn contract een clausule dat ik zou mogen vertrekken. En dat wil ik nu doen, met het grootste respect voor FC Lebbeke.”

