Sandy Casieris ook volgend seizoen aan het roer bij Jong Lede: “We bouwen de kern verder uit met aandacht voor onze jeugd”

Jong Lede is aan een prima seizoen bezig en heeft nog altijd uitzicht op de top vijf. Toch kan niet ontkend worden dat het de laatste weken net iets minder vlot draait. Trainer Sandy Casieris bevestigt. “Nederlagen tegen Rumbeke en Wielsbeke zorgden voor een nul op zes. Enkel de tweede helft tegen Wielsbeke was deftig. Daar word ik inderdaad niet warm van. Onze kern is door blessures wat uitgedund. Ik houd nog dertien, veertien man over. Op training is het uit voorzorg iets minder scherp. Dat vertaalt zich op het veld. Dat neemt niet weg dat ik op een repliek reken in Roeselare. In de heenmatch hadden we zeventig minuten de controle in handen, maar kwam er toch nog een late gelijkmaker.”