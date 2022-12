Sandy Casieris ontvangt zaterdag met Jong Lede leider Voorde-Appelterre: “We zitten op ons tandvlees, maar we zullen gemotiveerd zijn”

Voetbal derde nationale AZaterdag (14.30 uur!) neemt Jong Lede het in eigen huis op tegen Voorde-Appelterre. Het wordt de clash van het weekend in derde nationale A. Voorde-Appelterre staat na vijftien speeldagen alleen aan de leiding. Jong Lede is sterk gehavend, maar bekleedt momenteel toch nog altijd een zeer verdienstelijke zesde plaats.

Het seizoen is halverwege. Welke tussentijdse evaluatie maakt men bij Jong Lede? Trainer Sandy Casieris analyseert nuchter. “We kenden een goede voorbereiding en een prima bekercampagne. Aanvankelijk leek er geen vervolg te komen in de competitie, want we openden met een teleurstellende vier op twaalf. Naderhand konden die cijfers gerelativeerd worden. In de eerste vier wedstrijden speelden we tegen Voorde-Appelterre en Tempo Overijse. Die ploegen staan nu helemaal bovenaan. We lieten punten liggen, al was dat niet altijd terecht.”

Sterke reeks

Nadien kende Jong Lede een sterke periode. Sandy Casieris bevestigt. “We bleven acht matchen ongeslagen en pakten twintig op vierentwintig. In een reeks waar iedereen aan elkaar gewaagd blijkt te zijn, is dat zeer uitzonderlijk. De laatste drie weken loopt het moeizamer, maar dat heeft met blessures en schorsingen te maken. We hebben een kern van achttien veldspelers. Zaterdag zijn Balaj, Van Waeyenbergh, Horninck, Criel, Joren De Crick en Taptchou geblesseerd. Jari Bauwens is geschorst. Tel uit hoeveel spelers er nog overblijven. Gelukkig komen Jelle De Crick en Favoreel terug uit schorsing. Voorde-Appelterre wordt een kwade klant. We zitten op ons tandvlees, maar we zullen gemotiveerd zijn.”

Verbetering?

Wat kan er na de winterstop beter bij Jong Lede? Sandy Casieris ziet één belangrijk punt. “Op zich weinig. Toen iedereen fit was, stonden we op de derde plaats. Ik moet hopen dat iedereen gewoon speelklaar raakt. Balaj en Van Waeyenbergh werden als echte versterkingen aangetrokken. Zij speelden tot op heden nauwelijks. Voor het seizoen stelde ik de linkerkolom voorop als doel. We zitten dus nog altijd op schema. Met een complete kern mogen we zelfs naar de hogere plaatsen kijken in die linkerkolom.”

