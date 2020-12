Sandy Casieris (FC Lebbeke): “Ben nog niet helemaal de oude na coronabesmetting”

voetbal derde nationale AAls er iemand weet wat corona kan doen met een mens, dan is het Sandy Casieris wel. De trainer van FC Lebbeke raakte na de laatste wedstrijd van zijn ploeg tegen Torhout besmet, net als twee spelers. Hij is nog niet helemaal de oude, maar is toch blij dat er half februari opnieuw zal kunnen gevoetbald worden.

“Ik heb een dag in het ziekenhuis gelegen met corona”, doet Sandy Casieris het verhaal. “En ik zit nu al zeven weken thuis van mijn werk. Niet normaal wat dat virus kan doen. Ik heb nog steeds ademhalingsproblemen. Gelukkig is er nog even tijd om op mijn plooi te komen, gezien de competitiestart voorzien wordt tegen het weekend van 14 februari.”

Dat de spelers van FC Lebbeke hun conditie onderhouden, daar twijfelt de coach niet aan. “We hebben hen een programma meegeven voor enkele weken, maar zijn er onlangs mee gestopt. Je kan dat niet tot in het oneindige doen, vooral omdat er geen richtdatum was. In deze tijden kan je nog geen week vooruitkijken, dus is die 14de februari wel een goede richting, maar we weten nu niet of er dan effectief zal kunnen gespeeld worden. In elk geval is het zo dat de concurrentie binnen de kern groot genoeg is, zodat het voor iedereen duidelijk is dat wie niks doet niet in de ploeg kan staan.”

Meerdere scenario’s

Strategen als Sandy Casieris durven al een keer vooruitkijken. “Ik had twee scenario’s in mijn hoofd”, gaat Casieris verder. “Of we zouden na Nieuwjaar niet meer spelen en enkel nog jeugd aan het werk zien, of we zouden een halve competitie afwerken, want meer is niet mogelijk omwille van examens, het Europees kampioenschap en te veel midweekwedstrijden. Het is dat tweede geworden en daar ben ik gelukkig mee. Iedere sportman wil voetballen en hopelijk kunnen we rond de jaarwisseling de trainingen opstarten en krijgen we de mogelijkheid om oefenmatchen te spelen.”

Lebbeke boekte in de vier wedstrijden dat het afwerkte twee overwinningen en twee gelijke spelen. “Ik denk dat we een voorsprong hebben op veel andere ploegen”, besluit Sandy Casieris. “We hebben Eppegem gehad en twee moeilijke verplaatsingen naar Torhout en Anzegem. We kunnen niet ontevreden zijn met de punten die we al sprokkelden. Zij die er al een aantal achterstaan, zullen het in dit competitieformat lastig hebben om bovenaan te eindigen.”

