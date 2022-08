Sander Vercauteren brons op BK 10km op de weg in Lokeren

Sander Vercauteren scoorde zaterdag op het BK 10km in Lokeren voor het eerst in z’n carrière een podiumplaats op een nationaal kampioenschap. De Waaslander was in een razend spannende ontknoping de beste in de strijd om het brons. Bij de vrouwen maakte Nina Lauwaert haar favorietenrol waar.

Vercauteren heeft al het een en ander bewezen in de stratenlopen. Zijn podiumplek kwam niet als een verrassing. “Op straat kom ik goed tot mijn recht en is dit de plaats waar ik thuishoor in dit deelnemersveld”, zegt de net 24 geworden loper uit Sint-Pauwels die een knap 10km-record van 28.41 heeft staan. “Twee jaar geleden werd ik vijfde, vorig jaar vierde en nu dus derde. Ik schoof iedere keer één plekje op.”

Maar hij kreeg het brons niet cadeau. Op respectabele afstand van winnaar Lahsene Bouchikhi (29.16) vocht hij een verbeten strijd uit met een trosje sterke Walen, waaronder Lucas Da Silva (tweede in 29.39), Pierre Denays (vierde in 29.45) en Justin Mahieu (vijfde in 29.46).

“Het was bijzonder spannend tot het einde. In de laatste kilometer gebeurde er nog veel. Bij het opdraaien op de blauwe piste van Av Lokeren liep ik nog in vierde positie. Pas in de laatste 200 meter ben ik naar de derde plek opgerukt”, beschreef hij de spannende slotfase.

“Een podiumplaats op het BK staat heel mooi op mijn palmares. Daar ben ik heel blij mee. Het enige wat me nu nog rest is om voor de titel te gaan. Als de progressie zich doorzet en ik ieder jaar een plekje blijf winnen, lukt het misschien wel over twee jaar.”

Sponzen

De hitte speelde duidelijk een grote rol in de bochtige straten van Lokeren.

“Ik ben normaal gezien niet een persoon die graag in de hitte loopt. Geef mij maar een aangename temperatuur van 10 graden Celsius. Gelukkig was er veel bevoorrading. Bij iedere post nam ik de nodige sponzen en dat heeft me enorm goed geholpen. Dat deed deugd iedere keer.”

De bij Ac Meetjesland aangesloten atleet heeft in het najaar nog een paar mooie stratenlopen op het oog. “Nu ga ik nog een maandje doortrainen. In september volgen er dan een paar mooie stratenlopen. Ik wil mijn debuut maken op de 10 mijl op de Dam tot Damlooop in Nederland en ook de 7 Heuvelenloop in Nijmegen november staat nog op mijn wenslijstje”, licht hij zijn plannen toe. “Ik ben net afgestudeerd als bachelor in de chemie en ik begin binnenkort te werken. De volgende stap voor mij is om het werkleven te gaan combineren met atletiek.”

Nina Lauwaert oppermachtig

Bij de vrouwen domineerde Nina Lauwaert de wedstrijd. De loopster van Ac Waasland klaarde de klus in 33.52. Ze startte razend snel (doorkomst na 5km in 16.23), maar in de tweede helft kon ze wat gas terugnemen aangezien ze een comfortabele voorsprong had. Het nummer twee, Chloé Herbiet bolde binnen in 34.18. Bianca Serroen (Ac Deinze) maakte na 34.57 het podium compleet. Serroen was wel de beste in de leeftijdsklasse 40+.