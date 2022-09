Sander Van Hoecke (FC Kleit): “We doen beter dan verwacht”

Ruime 5-2-zege voor FC Kleit. Pieterjan Maenhout, Kenneth Demeyer, Glenn Blomme, Pieter Vyncke en Lucas De Busschere legden er elk eentje in het mandje. Het meeste lof van de Kleitse fans was er aan het adres van Sander Van Hoecke. Wim Roels had hem de opdracht gegeven om Stef De Bruyne in zijn achterzak te stoppen en pas kwart voor vijf mocht De Bruyne het daglicht weer zien. Van Hoecke slaagde in zijn missie en was positief verrast door zijn eigen ploeg.

“We begonnen de wedstrijd tegen Zele met een dubbel gevoel. Het puntje in Ronse bij Vlaamse Ardennen deed deugd. Toch was er nog altijd wat twijfel. Zeventig minuten waren we de evenknie daar, maar twintig minuten holden we ook achter een quasi ongrijpbare bal aan. Aan de Hoge Branddreef groeien we altijd wat boven onszelf uit en dat was dit weekend niet anders. Pieterjan Maenhout buffelde er eentje in doel en ondanks een snel tegendoelpunt bleven we de betere ploeg. Via Kenneth Demeyer werd het 2-1 en ons knap stoorwerk was de inleiding op de 3-1.”

Controle

Eendracht Zele leek niet bij machte om Kleit in de tweede helft pijn te doen. Van Hoecke zag dat het goed was. “We kwamen niet echt inde problemen. De 4-1 via Pieter Vyncke gaf nog wat meer ademruimte en na de 4-2 bleven we rustig. Het voordeel is dat we toch wel een stevige bank hebben. Zo zaten Keanu Van Renterghem, Thomas Vuyts, Lucas De Busschere en Mümin Kokur op de bank en dan kan je als coach wel makkelijk een vervanging doen. Coach Wim Roels heeft trouwens zeker veel verdiensten bij deze hoogconjunctuur.”

Mooie reeks

Kleit doft zich op voor een trip naar Sottegem en daar ziet Van Hoecke wel naar uit. “De derby’s waren vorig jaar wel wedstrijden om naar uit te kijken, maar voor de eerste wedstrijd trokken we naar het Orphale Cruckestadion en nu wacht ons een mooie wedstrijd met veel volk in Sottegem. Het inspireert de ploeg wel, we willen er echt wel iets van maken en ik geloof ook dat we een mooi seizoen kunnen maken. Na een matige voorbereiding doen we voorlopig beter dan verwacht. Al mogen we niet te veel blessures of schorsingen hebben, want de kern bestaat naar mijn gevoel maar uit 17 of 18 spelers.”