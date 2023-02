Sander Van Ginderachter loodst GSG Aarschot naar stuntzege tegen Flénu: “Het was fout om ons te onderschatten”

Basketbal Top Division 2AGSG Aarschot lijkt operatie redding voort te zetten. Tegen topploeg Flénu behaalden de Hagelanders een knappe en tegelijk verrassende 100-62-overwinning. Aarschot kan recent drie winstmatchen voorleggen, maar de concurrentie onderaan pakt ook punten. Het behoud in Top Division 2A is dus allerminst een vaststaand feit.

Met tweeëndertig punten groeide Sander Van Ginderachter uit tot de man van de match. “Ik zat inderdaad meteen goed in de wedstrijd. Defensief stak het bij Flénu niet zo goed in elkaar. We kregen veel open posities en hebben die ook benut. Vooraf waren we er nochtans niet gerust in. De Henegouwers beschikken offensief over een sterke ploeg. Ze hebben de tweede beste aanval van de reeks en meerdere spelers die ervaring hebben opgedaan in eerste nationale. Bronchart kende ik nog van mijn periode bij Leuven Bears. Hij kwam toen voor Charleroi uit. Giancaterino is een begrip in eerste. Hij was een tiental jaren aan de slag op het hoogste niveau bij meerdere ploegen. Flénu beschikt dus over veel ervaring, maar toch bleven we hen met duidelijk verschil de baas.”

Sterke start

Aarschot vatte de koe meteen bij de horens. Sander Van Ginderachter bevestigt. “Bij de rust stonden we al 60-31 voor tegen een ploeg uit de top drie. Flénu zit misschien wel in een dipje, maar het blijft een sterke ploeg. Het was fout om ons te onderschatten, want dat hebben ze volgens mij duidelijk gedaan. Ons agressief spel verraste hen.”

“De komst van Mario Brown heeft ons de voorbije weken duidelijk een surplus gegeven. Hij heeft veel ervaring onder de borden en neemt de druk bij Tom Jacobs en mezelf weg. Geen van beiden is opgeleid als pure centerspeler (Sander Van Ginderachter is een power forward, red.). Toch hebben we dit seizoen veel als center op het veld gestaan.”

Behoud blijft centraal staan

De hemel klaar stilaan op in Aarschot, maar er blijven nog enkele wolken hangen. Sander Van Ginderachter is duidelijk. “Doordat de concurrentie ook blijft winnen, moeten we op onze hoede blijven. We hebben momenteel één winstmatch meer dan Quaregnon. Sijsele staat op gelijke hoogte. Die marges zouden we voort moeten uitdiepen. Dit weekend trekken we naar Gistel-Oostende. Hopelijk kunnen we onze opmars daar verder gestalte geven.”

