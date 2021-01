Sander Van Eyk verlengt niet bij Tempo Overijse en zet stapje terug: “Corona liet me andere kant van de medaille zien”

Terwijl Tempo Overijse liet weten dat een heleboel spelers hun contract hadverlengd, zette Sander Van Eyk volgend bericht op zijn sociale media: “Ik heb besloten om mijn contract bij Overijse niet te verlengen. Na lang nadenken heb ik besloten om wat af te bouwen. We zien wel wat de toekomst brengt. Ik wil iedereen die met de club verbonden is, bedanken voor de steun die ik kreeg de afgelopen twee seizoenen.”

“Vanwaar die beslissing? Eerst en vooral heb ik er echt wel lang over nagedacht”, zegt Van Eyk. “Het heeft absoluut niets met de club te maken. Het was de eerste keer dat wij als spelers eens de andere kant van de medaille zagen. Zo hadden we vrije tijd en geen verplichtingen. Ik moet wel zeggen dat het leven dat ik nu heb, zonder die voetbalverplichtingen, me wel kan smaken.”

Fietsen

“Het zette me wel tot nadenken. Ga ik die tijd als het opnieuw toegelaten is, weer inzetten op het voetbal? Ik koos ervoor om iets te zoeken dichter bij huis, sowieso op een iets lager niveau, waardoor ik net iets minder tijd moet investeren in het voetbal”, aldus Van Eyk. “Zo kan ik er ook nog wat andere zaken bijnemen. Welke? Ik merkte dat het fietsen me echt wel sterk is gaan boeien. Daarnaast is er dan ook meer tijd voor familie en ben ik van plan om er een extra studie voor het lager onderwijs bij te doen.”

Het bericht van Van Eyk zorgde meteen voor interesse. “Of er al iets concreets is? Een aantal ploegen uit lagere reeksen heeft me al gecontacteerd. Het is niet zo dat ik al ergens mijn woord gegeven heb. Ik sta open voor veel en bekijk wat het beste bij mijn privéleven past. Ik wil vooral wat tijd winnen.”

(lees hieronder verder)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“In het algemeen ben ik vrij tevreden over mijn periode in Overijse. Ik leerde er geweldige mensen kennen: supporters, medewerkers, trainers,.. Ik kan daar eigenlijk niets slecht over zeggen. Sportief was het met ups en downs.”

Drie goals in drie matchen

“Dat het dit seizoen wel goed ging? We begonnen dit seizoen met zeven op negen en ik maakte drie doelpunten in drie wedstrijden. Voorts gaf ik ook nog één of twee assists”, aldus Van Eyk. “Alles liep eigenlijk vrij goed inderdaad, maar corona gooide nog maar eens roet in het eten.”

“Deze groep kan volgend seizoen zeker mooie dingen verwezenlijken. Er zal sowieso al minder inpassing nodig zijn. Bijna zo goed als iedereen blijft, waardoor ze voor een mooi seizoen staan. Alle credits voor het bestuur en uiteraard ook de trainersstaf”, besluit Van Eyk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: voetbal in derde nationale A