Sander Van Caeneghem (LDP Donza): “We hebben ons tegen Neufchâteau niet laten verrassen”

Voetbal Derde nationale A Michiel Lepage bezorgt Voor­de-Appelterre voor tweede week op rij zege in slotminuut: “Herfstti­tel is kers op de taart”

Na de periodetitel pakte Voorde-Appelterre zondagnamiddag ook de herfsttitel in derde nationale A. Na het verrassende verlies van leider Tempo Overijse had de fusieclub weliswaar een nagelbijter nodig tegen middenmoter Rumbeke om over de Vlaams-Brabanders te springen. Net als vorige week tegen Stekene was het spits Michiel Lepage die in minuut 90 voor de zege zorgde. Al had hij deze keer ook wat hulp van de deklat en tegenstander.

11 december