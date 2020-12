Sander Gillé en Joran Vliegen: trainersopleiding afgerond en met steile ambities 2021 in

In een periode dat er niet gereisd kon worden, doken Sander Gillé en Joran Vliegen in de studieboeken. Op een laagdrempelige manier kwamen ze op het tweede niveau van de opleidingspiramide van Tennis Vlaanderen terecht. Het voorbije weekend konden ze het traject richting Instructeur B afronden.

“Mooi dat we van Tennis Vlaanderen de kans kregen om deze versnelde opleiding te volgen”, zegt Vliegen. “Tijdens de eerste lockdown hadden we toch weinig om handen en het was leuk en leerzaam om de tenniswereld eens langs de andere kant te zien.”

“De theoretische modules werden digitaal aangeboden, de praktijkmodules vonden tijdens de zomervakantie plaats”, aldus Gillé. “Er kroop wel wat tijd in, maar ik ben tevreden dat we de stap hebben gezet. Als we na onze actieve carrière deze weg willen bewandelen, hoeven we niet van nul te beginnen. Maar vanaf nu gaat alle aandacht uiteraard opnieuw naar onze fulltime job (lacht).”

Tactische aanpassingen

Die job konden Gillé en Vliegen sedert eind augustus, en met een pak veiligheidsvoorschriften, weer volop beoefenen. Het duo dat aan de Genkse Wilson Academie traint, speelde nog negen toernooien en schreef in het Kazakse Nur-Sultan een vierde carrièrekroon op hun palmares. “We eindigen het seizoen op een dertiende plaats in de ‘Doubles Race’ en maakten in vergelijking met 2019 alleszins progressie”, aldus Gillé. “In dit vreemde jaar voerden we ook enkele tactische aanpassingen door. Zo wisselden we onder meer van kant. Een ingrijpende zet waarop we wel wat reacties kregen. Het is echter onze ambitie om de absolute top te bereiken en daarom moet je constant op zoek naar elementen om het niveau nog te verhogen.”

Een sterke US Open

“Samen met de titel in Nur-Sultan vond ik de kwartfinale op de US Open onze beste prestatie van het jaar”, zegt Vliegen. “Zeker omdat een week eerder de generale repetitie op het toernooi van Cincinnati de mist in ging. Het meest ontgoochelende moment was de nederlaag met 10-8 in de derde set in de halve finale in Antwerpen tegen Bopanna/Middelkoop. We lagen in een goede positie om die match naar ons toe te trekken. Dat zijn dingen die gebeuren. Nog voor de lockdown verloren we in februari in Acapulco ook met 10-8 in de derde set van het beste duo ter wereld, Cabal/Farah. Na een ontgoocheling vinden we snel ons niveau terug. Dat zegt heel wat over onze mentale weerbaarheid.”

Top acht is mogelijk

Op 14 januari trekt ‘team Sandoran’ naar Australië om daar het nieuwe seizoen aan te vatten. Na twee weken quarantaine kunnen ze in Melbourne aan de slag op een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Dit jaar eindigden de Limburgers dertiende in de ‘Doubles Race’. Kunnen ze in 2021 een gooi doen naar de top acht en een plek op de Masters ? “Absoluut”, zegt Gillé. “Voor 2020 was de top acht nog te hoog gegrepen, maar de volgende jaren zit dat er zeker in. Sterker nog: onze ambities liggen zelfs hoger dan louter top acht.”

Vliegen knikt instemmend: “We merken dat we een goed niveau halen en dat we het alle duo’s kunnen lastig maken. Het is dus logisch om heel hoog te mikken.”