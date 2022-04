Sander Gheselle en KBC Malen wippen Sint-Michiels in kwartfinale van de beker: “Maken tegen elke ploeg kans in halve finale”

KBC Male heeft zich ten koste van KBC Sint-Michiels geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Wat niet lukte in de competitie (Male ging twee keer onderuit tegen Sint-Michiels, red.) lukte wel in de beker: het klopte de regerende bekerhouder met 20-16. Male gaat volgende week samen de loting in met Jabbeke, Buggenhout en Assebroek.

“We begonnen aan de match zonder coach Timothy Compernolle, die vervangen werd door mijn broer Matijs Gheselle, maar namen de beste start”, laat aanvoerder Sander Gheselle weten. “Aan de rust doken we met een voorsprong de kleedkamer in. In de tweede helft kwamen Sint-Michiels terug tot gelijke punten, maar dankzij ijzersterk verdedigend werk en een cruciale rugworp van Louis Tourlamain solideerden we onze voorsprong. Een collectieve topprestatie met vele uitblinkers, waaronder de jonge Kobe Sevenhant, die dit seizoen meespeelt in onze bekermatchen en ons al enkele keren over de streep trok.”

Verdedigend ijzersterk

In de competitie verloor Male twee keer van Sint-Michiels: met ruime 27-17-cijfers in oktober en midden maart met 18-21 op eigen veld. “In de heenmatch maakten we geen schijn van kans”, weet Gheselle nog. “Enkele jongens speelden toen een mindere match, o.a. door familiale omstandigheden. Het was ook ploeteren op een zwaar veld. Vorige maand was het een pak spannender en wonnen we zelfs de tweede helft, nadat we aanvallend ons herpakten na de rust. In deze bekermatch hadden we niets te verliezen en speelden we vrank, vrij en voluit. Verdedigend stonden we deze keer enorm sterk en zo hebben we Sint-Michiels uit de match kunnen houden.”

Halve finales

Maandag wordt geloot voor de halve finales. “We weten al dat we in die partij onze vlot scorende aanvaller Louis Tourlamain moeten missen wegens werkverplichtingen, maar verder moet iedereen erbij zijn. We maken tegen elke ploeg kans om door te storen, al is Jabbeke wel de favoriet voor eindwinst en komen we hen liefst pas in de finale tegen. In de competitie resteren ons nog vijf wedstrijden. De toppers zijn achter de rug, dus op papier moeten wij nog vijf keer winnen. Met onze huidige derde plaats zijn we al erg tevreden, dus focussen we ons de komende weken vooral om er te staan in die bekermatchen”, besluit Gheselle.