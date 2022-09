Sander Emmen zet Turnhout op weg naar eerste zege van het seizoen: “We zijn zeker geen vogel voor de kat”

De match kon niet beter beginnen voor Turnhout. “Mijn allereerste balcontact van de avond was meteen raak”, vertelt de 21-jarige Emmen. “Daardoor zaten we direct in een zetel en al helemaal toen Proost er vijf minuten voor de rust 0-2 van maakte. Tongeren kwam in de tweede helft nog wel opzetten, maar hun aansluitingstreffer viel te laat om ons nog van de zege te houden.”

Kater doorgespoeld

De nul is zo van het bord voor Turnhout. “En daar ben ik heel blij om. Na een lange en zeker niet eenvoudigste voorbereiding snak je naar een zege en als die dan niet direct komt, is dat allesbehalve leuk. Zeker omdat we vorige week kansen genoeg hebben gehad om wel de drie punten thuis te houden, maar we zijn onszelf alleen vergeten te belonen en dat zorgde voor een enorme teleurstelling binnen de groep. Al is die kater na dit weekend grotendeels doorgespoeld.”

Voor Emmen was het zaterdag de tweede goal in evenveel weken. “Op dat vlak ben ik heel goed aan het seizoen begonnen. Hopelijk kan ik die lijn dus nog een tijdje kan doortrekken. De nieuwe trainer ziet in elk geval meer een spits in mij dan onze coach van vorig seizoen en daar volg ik hem wel in. Ik ben iemand die liefst zo dicht mogelijk bij het doel van de tegenstander staat. Dan ben ik het gevaarlijkst.”

Nog werk aan de winkel

Emmen hoopt zo ook dit seizoen belangrijk te kunnen zijn voor promovendus Turnhout. “Hoewel verschillende mensen ons als degradatiekandidaat nummer één zien, ben ik er toch van overtuigd dat we heel wat ploegen pijn kunnen doen met onze jonge ploeg. Daarom zie ik ons ook absoluut niet als een vogel voor de kat. We zullen alleen elke week top moeten zijn en nog slimmer worden nu we een reeks hoger spelen. Bovendien is er nog altijd werk aan de winkel, want door de trainerswissel in de voorbereiding staan we nog altijd niet waar we willen staan, maar ik heb er wel het volste vertrouwen in dat het goed komt. De groep is tenslotte grotendeels hetzelfde gebleven en dat geeft ons een enorm voordeel.”

