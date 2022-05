Sander Dewispelaere (Ursel): “We willen graag de stap naar tweede provinciale zetten”

“We begonnen wat slapjes aan de wedstrijd. Bij een verre inworp lieten we ons verrassen en het is natuurlijk geen pretje om al na anderhalve minuut een doelpunt te slikken. In het eerste half uur was Sint-Antelinks misschien wel de betere ploeg en zij hadden ook een dot van een kans om een tweede doelpunt te maken. Gelukkig kwamen we beetje bij beetje beter in de wedstrijd en namen we in het derde kwartier het initiatief over. We hadden in die fase van de wedstrijd ook een strafschop kunnen krijgen. De bal ging evenwel niet op de stip en het was toch maar afwachten of de wedstrijd in ons voordeel zou kantelen.”

Jacobs

Finaal kon Ursel met 4-1 winnen. Dewispelaere was de auteur van de 2-1, maar vooral Tommy Jacobs speelde zich in de schijnwerpers. Dewispelaere hoopt dat zijn ploeg tegen Bottelare ook kan winnen. “We willen heel graag de stap zetten naar tweede provinciale. Daar wachten toch enkele heel leuke derby’s. Maar bij de rust vorige week was er toch wat twijfel. Coach Marc Minnaert wees er op dat we het tempo hoog moesten houden en dat er dan wel kansen zouden volgen. Dat klopte. Al was er ook wel een glansrol voor Tommy Jacobs weggelegd. Met twee doelpunten en een assist had hij veel verdiensten bij de ommekeer. Hopelijk kunnen we in het duel tegen Bottelare op ons elan doorgaan. We snakken toch wel naar tweede provinciale.”

Bij de Spartanen hoopt coach Marc Minnaert dat zijn ploeg dit weekend tegen Bottelare ook uit het beste voetbalvaatje tapt.

“We bivakkeren al het hele seizoen in de subtop. We behoren zeker tot de beter voetballende ploegen uit de reeks, maar het missen van een typische goalgetter zorgde ervoor dat we ons niet in de strijd voor de titel konden mengen. Maar de honger naar de promotie is er niet minder om. Ik heb steeds het gevoel gehad dat we tegen Sint-Antelinks het laken naar ons toe zouden halen. In de eerste helft gebruikte Sint-Antelinks vooral zijn power om ons af te troeven. Na de rust bleek toch dat we fysiek toch sterker waren en als beter voetballende ploeg konden we de klus klaren. Met dank ook aan Tommy Jacobs. Hij miste een aantal wedstrijden en oogt daardoor nog wel fris. Het is wat koffiedik kijken hoe sterk Bottelare voor de dag zal komen. Positief is dat iedereen maar al te graag de stap naar tweede provinciale wil zetten. De vorm van de dag zal natuurlijk bepalend zijn. Wij hopen dat we voor eigen publiek aan het langste eind trekken.”

