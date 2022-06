Sander Devenijns wachtte veertien jaar op een eerste zege: “Na zo lang wachten doet dit heel veel deugd”

wielrennen elite z/cVeertien jaar is Sander Devenijns (23) aan het koersen. Nu pas heeft hij een eerste zege beet. In Ursel zette hij maandagavond de snelle mannen een neus. Een uitval anderhalve ronde van het einde bleek de juiste keuze.

Opvallend maandagavond: Devenijns was bijna altijd mee op momenten dat een ontsnapping werd gevormd. “Ik reed onder meer twee ronden voorop met Kevin Van Impe en Benjamin Verraes”, vertelde de inwoner van Petegem-aan-de-Leie. “Ondanks dat goeie gezelschap werden we toch weer ingelopen. Een vlucht van vijf miste ik, maar ook zij werden snel opnieuw gegrepen. Ik ging er vanuit dat het een massaspurt zou worden. De hele koers voelde ik me bij de betere renners. Ik dacht bij het aansnijden van de laatste kilometer alles of niets te spelen. Het liep anders. Anderhalve ronde van het einde werden enkele renners ingelopen. Ik sprong, nam nooit meer dan vijftien seconden en hield tot mijn verbazing stand tot het einde.”

Hele slechte winter

Een heuglijk moment voor de eliterenner zonder contract van het Vetrapo-B-Close Cycling Team. “Mijn eerste overwinning in veertien jaar doet bijzonder veel deugd”, lachte Devenijns. “Ik ben al beginnen koersen bij de miniemen. Maar ik was vrij klein van gestalte, winnen zat er niet in. Ik dacht dat het ook dit seizoen nooit zou lukken, want ik kende een bijzonder slechte winter. Eerst problemen met de knie, dan met mijn hart, nadien ook nog een coronabesmetting en in de Omloop van het Waasland liep ik bij een val een breuk aan mijn hand op. Met een inactiviteit van zes weken tot gevolg.”

Uitkijken naar PK en BK

Begin mei kwam Devenijns, bij de jeugd actief bij het Isorex Cycling Team en als belofte bij KVC Deinze, opnieuw in competitie. Na anderhalve maand mocht hij juichen. “Ik voelde dat de conditie er al enkele weken is”, ging de bouwkundig tekenaar voort. “Vorige vrijdag werd ik in Belsele vijfde. Het heeft wat geduurd, maar intussen vond ik het evenwicht tussen voltijds werken en koersen. Vrijdag koers ik in Schellebelle, zaterdag in Wetteren-ten-Ede en zondag in Erembodegem. Deze zomer kijk ik uit naar het Oost-Vlaams kampioenschap in Pollare en naar het Belgisch kampioenschap in St-Lievens-Houtem.”

