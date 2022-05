Sander Depovere (Roeselare) zorgt voor het kantelmoment in tweede finalematch tegen Menen: “Niemand denkt dat we er al zijn”

Menen voelde zich wonderwel ‘thuis’ in de Tomabelhal van Roeselare. Gedragen door een golf van ambiance leidde het team van coach Depestele de debatten met 16-12. Roeselare-coach Steven Vanmedegael greep in en bracht Sander Depovere aan de opslag. De spelverdeler knalde de ene ace na de andere op de speelhelft van Menen en in één ruk ging het naar 16-17. Dit kantelmoment leidde tot een heel ander spelbeeld. Menen trachtte de uppercut nog te vermijden en via Seppe Rotty werd het 23-23, maar Roeselare pakte alsnog de eerste set, waarna Menen in de touwen hing.

De genadestoot was gegeven en Sander Depovere kreeg - als ‘gamechanger’ - heel wat schouderklopjes na de wedstrijd. “Menen was heel goed gestart”, glundert de tweede spelverdeler van Knack Roeselare. “De steun van hun supporters stuwde hen vooruit. Voor ons was het aanvankelijk een beetje zoeken. Beide ploegen konden weinig breekpunten veroveren. Maar dan begon - vanuit een sterke service - onze organisatie in blok en verdediging steeds beter te renderen. Zo verkregen we meer en meer controle over de wedstrijd.”

“Nu komt de derde confrontatie eraan”, weet Depovere. “Niemand denkt dat we er al zijn. De titel is pas binnen als we zaterdag ook het laatste duel winnen. Wij gaan niets aan het toeval overlaten, ook al hebben we deze partij gedomineerd. Geen onderschatting, iedereen weet maar al te goed dat we scherp moeten blijven”, klinkt het. “We hebben daarvoor geen impulsen van buitenaf nodig. De motivatie in het team is heel groot. We beseffen dat iedere match volgens een ander scenario kan verlopen. We moeten geen twee, maar drie keer de betere ploeg zijn om onze dertiende landstitel te veroveren.”

De voetbalspelers van Real Madrid droegen na hun stunt tegen Manchester City een t-shirt met de boodschap: ‘A por la’ of vrij vertaald: ‘Ga ervoor’. Een toepasselijke hint voor Knack Roeselare?