Sander Depovere (Knack Roeselare): “Stunten in de Champions League is altijd beter dan een krachttoer neerzetten in de CEV Cup”

VolleybalSander Depovere verdient een dubbele proficiat. Hij pakte met Knack Roeselare drie belangrijke punten in het volleybalzaaltje van Volley Haasrode-Leuven. En hij mocht dat vieren met een klein verjaardagsfeestje. Het werd zaterdag niet alleen een ‘battle of the attackers’ met good-old Hendrik Tuerlinckx - jarenlang sterkhouder bij de West-Vlaamse ploeg - tegenover Pablo Kukartsev. Ook de middenspelers van de Leuvense ploeg bepaalden mee het wedstrijdbeeld.

“Het was inderdaad een pittige wedstrijd”, grijnst de jarige Depovere. “Vooral de tweede en de derde set verliepen erg spannend. In de openingsset namen we een aarzelende start, daarna toonden we ons de betere ploeg. In de tweede set kregen beide ploegen verschillende setballen. We wonnen met het kleinste verschil, maar in de derde set hadden we moeilijkheden om hun middenspelers af te stoppen. In de laatste set hebben we mekaar wat wakker geschud en zo eindigden we deze ontmoeting met veel wilskracht en een deugddoende zege.”

Tours Volley

“Natuurlijk speelde Hendrik Tuerlinckx een belangrijke rol bij Leuven”, weet de spelverdeler van Knack Roeselare als geen ander. “Maar onze hoofdaanvaller ‘Kuka’ - kersverse papa van Luca - was ook spelbepalend met zijn 28 punten. Hij nam de helft van de blokpunten voor zijn rekening. We zullen in Tours even indrukwekkend moeten volleyballen tijdens onze volgende opdracht van de Champions League.”

Knack Roeselare vertrekt deze week richting Frankrijk waar ze woensdag Tours Volley in de ogen zullen kijken. De koploper van Frankrijk tegen de autoritaire leider van België. Vergelijk het met Mbappé tegen De Bruyne of om een idee te geven over welk niveau het gaat in het volleybal: Aboubacar Neto tegenover Stijn D’Hulst. “Het is gunstig dat we zo’n intense wedstrijd tegen Haasrode-Leuven achter de rug hebben. Dat is de nuttigste en meest winstgevende voorbereiding op het duel tegen Tours. Wij willen in de Champions League blijven. Stunten in de CL is altijd beter dan stunten in de CEV Cup. In beide Europese competities zijn er zeer sterke ploegen, dus we zullen altijd een krachttoer moeten neerzetten. Halen we ons niveau van de kerstperiode, dan zit er zeker wat in.”