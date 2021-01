Sander Depovere is momenteel eerste en enige setter bij Roeselare: “Toch liever met complete ploeg”

Dankzij corona mocht de pas 26 jaar geworden setter vorige week voor het eerst in de basis starten tegen zijn ex-club Menen. En met succes, want de B-ploeg van Knack veegde de buren van Menen van het parket. “Het was nochtans bang afwachten hoe we de zeven dagen zonder training zouden verteren”, blikt Depovere terug. “Maar het liep heel vlot en zelfs aan de opslaglijn merkte je amper dat we niet veel getraind hadden. Een opsteker, maar we wisten natuurlijk dat ook de jongens die niet vaak spelen ook een hoog niveau konden halen.”

De kans dat Depovere zaterdag thuis tegen Achel weer op een basisplek mag rekenen, lijkt met de dag groter te worden. “We weten nog niet wanneer de andere spelers weer aansluiten bij de groep. Dat lot ligt in handen van de dokter en van de coach. Daarom kan ik ook nog niet bevestigen of ik zaterdag ook effectief zal spelen. Het zou wel leuk zijn. Momenteel ben ik de eerste en enige setter op training, maar ook dat kan snel veranderen. En eigenlijk hoop ik ook dat we snel weer over een complete ploeg beschikken want dat is toch leuker trainen.”

Ervaring van Achel

Wat verwacht Depovere van het bekerduel met Achel zaterdag? “Ik hoop vooral dat we met dezelfde mentaliteit als tegen Menen kunnen spelen, eender wie tussen de lijnen zal staan. Het is een match met inzet en we willen er alles aan doen om volgende week met een zo goed mogelijke uitgangspositie naar Limburg te trekken”, stelt Depovere. “Drie punten pakken zou het ideale scenario zijn, maar dat wordt moeilijker dan dat iedereen denkt. Achel beschikt op verschillende posities over tonnen ervaring en ook hun opposite kan potten breken als hij in vorm is. Wij moeten niet te veel nadenken en gewoon vrijuit spelen.”

Baby Depovere

Het worden drukke weken voor Depovere op volleygebied, maar ook privé staat hij voor een grote verandering. “In juli word ik vader van een jongen”, zegt hij trots. “Ik hoop dat baby Depovere niet te veel karaktertrekken van de papa heeft, want ik was blijkbaar niet de gemakkelijkste als kind. We houden ons nu al vast aan de takken van de bomen”, besluit Depovere met een brede lach.