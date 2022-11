Sander Denayer en Diegem Sport pakken in blessuretijd puntje in de derby tegen FC Pepingen-Halle: “We geraakten niet in de flow van de voorbije weken”

Voor Sander Denayer was de uitwedstrijd tegen Pepingen-Halle de kortste verplaatsing van het seizoen. “Voor het tweede seizoen op rij hoefde ik de busreis niet mee te doen”, zegt de linkerflankverdediger die daags voor de wedstrijd zijn 31e verjaardag vierde. “Ik woon op een paar honderd meter van het stadion in Halle en ben te voet naar de wedstrijd gegaan. Over mijn persoonlijke prestatie in mijn achtertuin ben ik niet zo tevreden. Niet dat ik me extra wilde bewijzen, want ik doe altijd mijn best, maar ik zat niet in de match. Het leek wel of ik geen jus in de benen had. Ook collectief was het beneden alle peil, één van onze minste wedstrijden van het seizoen. We geraakten niet in de flow van de laatste weken.”

“Na een twintigtal minuten kwamen we op achterstand na een schot uit de tweede lijn, toen we de bal na een corner niet goed wegwerkten. Het té malse en hobbelig veld en ook de laagstaande zon maakten het niet makkelijk om goed te voetballen. Net voor de rust scoorde Daimy Deflem de gelijkmaker. Toch was het gevoel in de kleedkamer niet goed. Het leek alsof iedereen zware benen had. We hebben elkaar dan opgepept en het vierde kwartier waren we de betere ploeg. We hadden in die periode het verschil kunnen en moeten maken. Ruim tien minuten voor tijd kwam de thuisploeg, zonder dat ze veel kansen had gehad, opnieuw op voorsprong. Een heel mooi doelpunt, een beetje te vergelijken met de goal van Marco van Basten in de EK-finale in 1988. In de allerlaatste minuut trok onze doelman Dean Michiels mee naar voor bij een hoekschop. Hij kon de bal bijhouden, dribbelde twee tegenstanders, maar kon niet besluiten. Daarop probeerde invaller Aaron Sulejmani zich vrij te maken, maar werd hij volgens de ref foutief gestopt. Meteen nadat Yentl Egerickx de strafschop omzette, klonk het eindsignaal. Een gelijkspel was een terechte uitslag, geen enkel team verdiende te winnen. Wij van onze kant waren opgelucht dat we in extremis de nederlaag konden vermijden, maar anderzijds waren we toch teleurgesteld dat we niet het voetbal konden brengen van de voorbije wedstrijden.”

Zondag gastheer voor Tongeren

Komende zondag mag Diegem Sport opnieuw voor eigen publiek aantreden. Tegenstander is Tongeren dat drie punten meer telt. “Hopelijk vinden we ons voetbal van de voorbije weken terug. Het is ons doel om zo snel mogelijk gered te zijn en dan zorgeloos het seizoen uit te spelen. In de voorbije acht matchen verloren we enkel tegen Belisia. Een terechte nederlaag tegen een sterk team dat ik in de top twee zie eindigen. We stuntten tegen Hasselt en tegen Berchem konden we een bal van de lijn keren. Het geluk lijkt onze kant te hebben gekozen en we mogen niet klagen over de punten die we al behaalden. Over mijn persoonlijke prestaties ben ik ook wel tevreden. Daarom was ik wel wat teleurgesteld na mijn mindere prestatie tegen Pepingen-Halle zo dichtbij huis. Ik geraakte niet in mijn spel. Maar ik til er niet te zwaar aan, ik speel per seizoen altijd wel een paar mindere matchen. Doordat we al op zaterdagmiddag speelden, zijn we zondag vrij. Tijd om met het gezin door te brengen en uiteraard ga ik ook kijken naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Marokko”.

Lees ook: meer voetbal in 2NB