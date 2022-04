Sander Denayer (Diegem Sport): “We willen in schoonheid eindigen”

We blikten met Sander Denayer terug op de voorbije campagne. “Het werd een wisselvallig seizoen”, zegt de 30-jarige linkerflankspeler.

“We begonnen goed, maar kenden dan een dipje. De wedstrijd tegen Hoogstraten was een kantelpunt. Dankzij winst tegen een aantal ploegen achter ons waren we relatief snel zeker van het behoud. De laatste weken is de druk van de ketel en dat zorgt voor decompressie. Qua resultaten is het rampzalig en we zijn dan ook terug gezakt in het klassement (Diegem staat samen met Tongeren en Hades Hasselt op een gedeelde 11e plaats, red.). Van een crisissfeer is er echter geen sprake. Tegen Cappellen speelden we vorig weekend een goede partij, maar net als in de heenmatch beten we tegen de geslepen Antwerpenaren in het zand. Iedereen is erop gebrand om het seizoen op een positieve manier af te sluiten. Winst in onze slotmatch zou ons op de negende plaats kunnen brengen, toch een prima resultaat voor een team als Diegem Sport. Zeker als je rekening houdt met het feit dat we meer dan ons deel van de pech hebben gehad. Spelers als Barkellil, De Koker, Michiels en Yentl waren samen of apart voor korte of langere tijd out. De laatste weken missen we Deflem en Roisin, beiden met een sleutelbeenbreuk.”