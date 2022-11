Sander Delen trekt met Lille United voor familieduel naar Lyra-Lierse: “Voor de eerste keer tegenover mijn neef Gianni Vets”

Dat Lille United in tweede nationale B na negen wedstrijden op een gedeelde vijfde plaats zou staan, had niemand voor de aanvang van het seizoen durven verhopen. Eén van de spelers die al weken op een bijzonder hoog niveau acteert, is Sander Delen. Voor hem wordt de verplaatsing van zaterdagavond naar Lyra-Lierse een speciale familiale aangelegenheid.

Bij Lille United weten ze niet goed wat ze meemaken. De Kempische fusieclub, twee seizoenen geleden nog actief in eerste provinciale, behoort op dit moment tot de subtop van tweede nationale.

“Het is plezant om naar het klassement te kijken”, geeft Sander Delen toe. “Als we voorbije wedstrijden overlopen, denk ik dat we één keer achter de feiten moesten aanlopen. Dat was in de eerste helft tegen de beloften van KV Mechelen. Na de rust hebben we dat evenwicht kunnen herstellen. Er zijn momenten geweest waarin we wat geluk hadden, en geconfronteerd werden met wat pech. Maar uiteindelijk is die balans in evenwicht. We staan op dit moment op de plaats waar we recht op hebben.”

Flank

Sander Delen is al enkele jaren een vaste waarde als flankspeler. Een positie die enorm veel fysieke kracht eist. “Nochtans was dat voor mij lang een pijnpunt. Tot onze trainer Kris De Backer mij naar de flank overhevelde. Om mijn plaats te behouden was ik verplicht om aan mijn conditie te werken. Ik denk dat ik vandaag mag zeggen dat me dat gelukt is. Maar de successen van de voorbije weken en maanden zijn het resultaat van een sterk collectief. Iedereen is bereid om voor mekaar tot het uiterste te gaan. Op die manier kan je ver geraken.”

Familie

Voor Sander Delen staat het duel tegen Lyra-Lierse al even met stip genoteerd. Dat heeft te maken met de familiale banden. “Mijn neef Gianni Vets speelt bij Lyra-Lierse. Onze mama’s zijn zussen van mekaar. Het is de eerste keer dat we in een eerste elftal tegenover mekaar staan. Bovendien is Paul Vets sinds midden oktober T2 bij Lyra- Lierse. Hij is de vader van Gianni en mijn nonkel. Ik woon op dit moment in Berchem, maar onze roots situeren zich in Bouwel, dat op een boogscheut van Berlaar, de thuishaven van Lyra-Lierse ligt. Ik verwacht dat er zaterdag veel familie aan de kant zal staan.”