Sander Delen na de 0-2 nederlaag van Lille tegen Racing Mechelen: “Goede wedstrijd waarin we een punt verdienden”

Lille United en Racing Mechelen hebben zaterdagavond in tweede nationale B de tweede speeldag geopend. De twee ploegen die vorig seizoen, via eindronde en titel, samen promoveerden uit derde amateurklasse, maakten er een boeiend en sportief kijkstuk van. De thuisploeg speelde een meer dan behoorlijke wedstrijd maar wist, in tegenstelling tot de Mechelaars, de kansen niet te benutten. Eindstand werd 0-2.

Bij Lille United ontbraken er nog steeds drie pionnen. Olivier Schops heeft de training hervat, maar heeft nog een lange weg voor de boeg. Glenn D’Huyvetter, eveneens een pion uit de defensie, liep tijdens de training een spierscheur in de hamstrings op, en is een zestal weken buiten strijd. Dan was er nog de nieuwe aanvaller Emrah Bostanci, die zaterdag trouwde. Ondanks de afwezigen was Lille de evenknie van Mechelen. Maar het liet enkele mooie kansen onbenut en stuitte op Senne Goossens. De 20-jarige doelman van Mechelen speelde een foutloze partij.

“Na een titel en een promotie in evenveel seizoenen, zijn we nu op een niveau gekomen waarin de efficiëntie nog belangrijker is geworden”, zei Sander Delen. “Het tweede doelpunt van Mechelen moeten we niet tellen. Op dat moment hadden wij onze laatste offensieve troeven in de strijd gegooid.”

Tevreden

Met een drie op zes mag Lille, in zoverre daar reeds sprake van kan zijn, spreken van een goede start. “Het is voor de ganse club de voorbije jaren allemaal heel snel gegaan”, aldus de flankspeler. “We weten dat we dit seizoen nog wedstrijden gaan verliezen. Ondanks deze nederlaag mogen we tevreden zijn met de prestatie die we op de grasmat hebben gelegd. Een gelijkspel lag binnen ons handbereik.”

Kris De Backer kon zich bij die vaststelling aansluiten. “Ik ben heel tevreden over de prestatie van mijn spelers”, reageerde de Lilse trainer. “We moeten alleen beseffen dat we ons rendement moeten optrekken.”

Vlekkeloos verloop

De komst van Racing Mechelen was voor Lille de eerste, en tot hiertoe laatste, risicowedstrijd in Gierle. Alles is, net als vorig seizoen toen er in het onderlinge duel voor de titel en eindronde werd gestreden, vlekkeloos verlopen.