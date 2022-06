Sander De Vet wint in Volta a Castelló voor het eerst op de weg: “Een volgende stap in mijn ontwikkeling”

“Het was de minst lastige etappe van de drie”, aldus De Vet. “De top van de laatste klim lag op twintig kilometer van de streep. Wel een beklimming van 6,5 kilometer. Voor mij eigenlijk net iets te lang. Tussen kilometer twee en één van de top moest ik de betere klimmers laten rijden. Drie man raakte voorop, ik zat in een groepje met tien tot vijftien renners. Ploegmaat Lars Droogmans was ook mee. Ik vroeg hem om na de afdaling te proberen het gaatje op de drie leiders te dichten. Dat deed hij, zonder al te veel steun van andere teams. Eens de hergroepering een feit was hield Lars het tempo zo hoog mogelijk. Om late aanvallers te ontmoedigen. Ik rekende op mijn sprint, ik wist dat ik top vijf, misschien zelfs top drie kon spurten.”

Perfecte eindsprint

Beter nog. De Vet kwam als eerste over de streep. “Binnen de slotkilometer waren er nog twee rotondes”, ging de student kinesitherapie verder. “Bij de eerste op 750 meter van de streep raakte ik wat ingesloten. Ik kon me toch vrijmaken. De tweede rotonde lag op 450 meter. Die kwam ik goed door. In vierde of vijfde positie kwam ik uit de laatste bocht. Denk dat ik de perfecte sprint reed. Met deze overwinning zet ik een volgende stap. Vorig jaar werd ik al negende in Luik-Bastenaken-Luik en won ik de Arden Challenge. In het veld had ik als belofte al wel eens een B-cross gewonnen. Op de weg is dit mijn eerste zege ooit.”