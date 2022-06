Sander De Pestel start zaterdag in Dwars door het Hageland: “Ik kan terug een tandje extra steken”

Na de Antwerp Port Epic haalde Sander De Pestel de nationale sportpagina’s in de media. Hij kwam in die koers ten val na een manoeuvre van Thibau Nys. Op sociale media liet De Pestel zijn ongenoegen blijken. Nu stelt de Waaslander dat alles is uitgepraat en dat is goed. De Pestel kan zich opnieuw focussen op datgene waarin hij goed is en dat is wielrennen. De voorbije maanden kon hij opnieuw met vertrouwen naar de toekomst kijken. “In de Port Epic kwam ik dus ten val en nadien had ik last van de luchtwegen. In de GP Marcel Kint en in Gullegem had ik daar last van. In de Heistse Pijl ging het al veel beter. Toch zijn dat kleine problemen in vergelijking met datgene wat ik de voorbije twee seizoenen meemaakte. In 2020 kwam ik door corona aan amper zes koersdagen. Vorig jaar had ik klierkoorts en zat ik ook nog eens met mijn pols in het gips. Dan is het moeilijk om degelijk op te bouwen. Dat kan ik nu wel opnieuw, ik kan terug een tandje extra steken. Na het klassieke voorjaar heb ik de Ronde van Hongarije gereden. Als ploeg kwamen we daar zeer sterk voor de dag. Ik reed in dienst van Sasha Weemaes. Het was de eerste keer na corona dat alles zonder mondmaskers kon plaatsvinden. Misschien heb ik toen die verkoudheid opgelopen.”