Sander De Pestel beleefde heroïsch debuut in Parijs-Roubaix: “Dit had ik nog nooit eerder meegemaakt”

Wielrennen profsUitslagen vertellen niet alles over het verloop van een koers. Een achtentachtigste plaats in Parijs-Roubaix? Het oogt verdienstelijk, maar meer ook niet. Feiten zijn soms helemaal anders. Sander De Pestel reed een dijk van een helleklassieker, maar leerde bij zijn debuut alle tegenslagen van Parijs-Roubaix in één dag kennen.

Laureaat Dylan Van Baarle, een verrezen Wout Van Aert, de onfortuinlijke Yves Lampaert. Allen mochten ze terecht hun verhaal doen voor de talrijke microfoons. Wie in de achterhoede belandde, bleef alleen achter met zijn verhaal. Sander De Pestel krijgt even terecht het woord. “Ik denk dat ik in zes uur tijd alle mogelijke tegenslagen heb beleefd. Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Aanvankelijk zag het er nochtans allemaal heel mooi uit. Ik was mee met de eerste groep van een zestigtal renners. Op een kilometer of tien voor het bos van Wallers kwam er een groepje met de grote kanonnen aansluiten. Nog altijd was er geen vuiltje aan de lucht. Vijf kilometer verder begon de ellende.”

Volgwagen nummer zeventien

Sander De Pestel reed lek in Parijs-Roubaix. Op zich is dat niet ongewoon. “Het was uiteraard op een heel slecht moment. Het kon nog beter in het bos zelf gebeuren. Nu maakte iedereen zich op om op de smalle wegen een goede positie te bemachtigen. Sport Vlaanderen-Baloise had volgnummer zeventien. Dan weet je dat je nogal wat wagens moeten laten passeren. Ik verloor veel kostbare tijd. Toch had ik het gevoel dat ik opnieuw vooraan zou komen aansluiten. Op dat moment rijd ik dubbel lek. Het was op een kasseistrook waar ik niet op de ‘rug’ van de weg kon rijden, omdat er veel volgwagens in de buurt reden. Het gevolg was dat ik in het gootje moest fietsen, maar daar waren de risico’s natuurlijk veel groter. Een nieuwe achtervolging drong zich op.”

De kelk ledigen

Het einde van de tunnel was voor Sander De Pestel nog niet in zicht. “Er volgde nog een derde en een vierde lekke band. Tussendoor kwam ik ook nog eens ten val, al bleven de gevolgen van die tuimeling wel beperkt. Ik kon snel opnieuw op de fiets springen en mijn tocht vervolgen. Het grootste deel van het traject heb ik in mijn eentje moeten afleggen. Soms kon ik even in een groep rijden. Ik heb wel kunnen ervaren dat de solidariteit in de achterhoede zeer groot is, ook over de ploeggrenzen heen. Gelrepen of bidons gingen van hand tot hand. Ondanks de vier lekke banden en de valpartij haalde ik toch de finish. Met één of twee lekken banden had ik de top dertig kunnen halen. Dan had iedereen dat een knap debuut gevonden. Nu heb ik nochtans niet minder hard gekoerst. Ik heb wel kunnen ervaren dat Parijs-Roubaix een koers is die me moet liggen, meer nog dan de Ronde van Vlaanderen.”

The day after

Daags na de ‘Hel van het Noorden’ mag Sander De Pestel bekomen van zijn inspanningen. “Het was sowieso voorzien dat ik nu drie weken het rustiger mocht aanpakken. De eerste dagen zal die rust van pas komen. De spieren in mijn rug en nek doen zeer. Het lijkt wel alsof ik nu nog stof ophoest. Even bekomen is dus de boodschap. Ik hervat begin mei in de Trofee Maarten Wynants. Nadien volgt de Ronde van Hongarije. Het wordt een periode met een pak koersen, waarin ik me moet kunnen tonen.”