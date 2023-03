Sander De Deygere (Club Roeselare): “Een leuke eindsprint in het verschiet”

De 30-jarige Sander De Deygere, woonachtig in Rumbeke en beroepshalve kinesist, werd de matchwinnaar. “Tegen mijn ex-ploeg de winnende treffer scoren, is best leuk”, voegt Sander De Deygere er meteen aan toe. “Een zestal jaar geleden verdedigde ik de kleuren van VC Ardooie. Ondertussen heb ik me qua voetbal in het Rodenbachstadion gesetteld, want Club Roeselare is werkelijk een heel familiale en gezellige club.”

Matchwinnaar

“De derby tegen VC Ardooie is natuurlijk iets speciaals. Zeker voor mij, vermits ik er nog gespeeld heb”, gaat de centrale verdediger voort. “In de heenronde verloren we met 1-0 op het veld van Ardooie zodat we nog iets recht te zetten hadden. Ardooie is aan een heel sterk seizoen bezig en staat niet voor niets op een schitterende tweede plaats en heeft al een eindrondeticket op zak.”

“In deze hardbevochten derby haalden we het zondag met een Arsenalscore. Na een stilstaande fase trok ik mee naar voor, de bal bleef wat hangen en finaal kon ik met een rake kopbal de bezoekende doelman te grazen nemen. Na die 1-0 kort na de rust hielden we in blok stand en konden we een nieuwe thuiszege vieren.”

Negen matchen op rij ongeslagen

“We zijn momenteel aan een heel sterke reeks bezig, want we zijn negen matchen op rij ongeslagen. Onze laatste verliesbeurt dateert van medio december toen we thuis heel nipt van huidig leider SV Bredene verloren. Door die goede reeks hebben we ook in het klassement een uitstekende zaak gedaan. We staan mooi vijfde en in de derde periode staan we met tien op twaalf op een derde plaats. Een leuke eindsprint is in het verschiet, want het is tof dat je tot op het einde van het seizoen nog voor een prijsje kunt meestrijden. Komende zondag staat er alweer een leuke burenstrijd op het menu met de komst van Dosko Beveren.”

