Sander De Coeyere bezorgt FC Lebbeke derbywinst tegen Londerzeel: “Dit geeft een heel goed gevoel”

Spannende derby

De derby tussen Lebbeke en Londerzeel kon bekoren. Sander De Coeyere knikt instemmend. “Het was een echte derbymatch. In de eerste helft was het spel nog gesloten. Hoewel we niet slecht bezig waren, kregen we toch net voor de pauze het deksel op de neus. Onze tweede helft was goed. Van De Velde lukte op het uur de gelijkmaker. Lange tijd zag het er sterk naar uit dat de derby op een puntendeling zou eindigen. Vijf minuten voor affluiten lukte ik de 2-1. Ik speelde als verdedigende middenvelder. Het is leuk als je als defensief ingestelde speler je doelpunt kunt meepikken. Dit geeft een heel goed gevoel, ook al omdat ik tevreden was over mijn prestatie.”

Geslaagd debuut

Na zes speeldagen staat FC Lebbeke op de achtste plaats in tweede nationale. Voor een nieuwkomer is dat een mooi debuut. Sander De Coeyere is tevreden met de puntenoogst. “We hadden nog wat meer mogen hebben. Vooral tegen Beerschot werden we niet beloond. Toch kunnen we terugblikken op een goede start. We moeten nu zo snel mogelijk het behoud verzekeren, zodat we rustig kunnen voetballen. Die goede start is ook nodig, want de komende twee wedstrijden ogen zwaar. Volgende week trekken we naar Hasselt, zeven dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen U23. Die ploegen staan respectievelijk tweede en derde in de rangschikking. Je merkt dat we groeien als ploeg. In het begin waren er nog wat aanpassingen nodig, maar nu vlot het goed.”