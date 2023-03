Sander Claeys stunt met VW Hamme tegen Voorde-Appelterre: “Het feestje op de bus was echt op zijn plaats”

Plotse ommekeer

Sander Claeys brak met een heerlijke treffer de ban voor Hamme. “Het was niet onze beste wedstrijd, al kwam Voorde-Appelterre inderdaad met geluk op voorsprong. Na een duel in de rug van onze rechtsachter klutste de bal zomaar in doel. Zelden gezien in mijn carrière! Toch hielden we de moed er volledig in. Tijdens de rust stelden we dan ook duidelijk dat we hoog druk moesten blijven zetten. We voelden aan dat we de duels wonnen en we wisten dat de wind in het voordeel zou zijn. Na een hoekschopfase kwam het leer bij mij. Ik zette een stap opzij en trof vol raak. Het tweede doelpunt kwam er ook na een stilstaande fase. Mbow toonde zich de perfecte goaltjesdief. In de slotfase kon De Pauw een perfecte counter afronden. Uiteraard was de vreugde groot. Het feestje op de bus was echt op zijn plaats.”