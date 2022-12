Sander Claeys sluit het jaar met VW Hamme af in Rumbeke: “We hebben elk punt ruimschoots verdiend”

Zaterdag sluit Vigor Wuitens Hamme het jaar af met een verplaatsing naar Rumbeke. Het gaat om de eerste wedstrijd van de terugronde. Vigor verdedigt haar vierde plaats in derde nationale A. De West-Vlamingen staan momenteel op de veertiende plaats.

De mooiste match

“Onze thuiswedstrijd tegen Voorde-Appelterre vond ik de beste match van het seizoen. We wonnen met 1-2. In de eerste helft kwamen we nochtans op achterstand. Voorde-Appelterre bracht in die eerste periode fantastisch voetbal. Toch hebben we de rug kunnen rechten. De sterkte van de tegenstander speelt uiteraard mee in mijn beoordeling. Er was die dag veel sfeer. Er waren veel eters en ook de jeugd was present.”

De match ‘van te weinig gekregen’

“Spontaan denk ik aan twee wedstrijden. Hun verhalen lopen ook parallel. Op de eerste speeldag kregen we tegen Avanti Stekene zes, zeven open doelkansen. Toch bleef het 0-0. In de thuismatch tegen Drongen was het verhaal gelijkaardig. Nul seconden kwamen we in de problemen. Toch stond er na negentig minuten 0-0 op het bord.”

De match ‘van te veel gekregen”

“Eigenlijk hebben we nergens te veel gekregen. We hebben elk punt ruimschoots verdiend. Voetballend was het in Roeselare minder. Toch wonnen we met 0-2. Kregen we te veel? Ik denk het niet. De West-Vlamingen kregen geen enkele kans. We speelden gewoon volwassen.”

De allerslechtste match

“Ik hoef daarover niet lang na te denken (lacht). Op Wolvertem Merchten. We verloren kansloos met 5-1. Het was een complete offday. De omstandigheden zaten ook niet mee. De thuisploeg startte stevig en nog voor de rust moesten we met tien man verder. Het werd snel 2-0. Nadien konden we geen vuist meer maken. Achteraf bleek die nederlaag zeer louterend gewerkt te hebben. De dagen nadien hebben we op training gesproken over de mismatch. Het mocht ons niet meer overkomen. Er volgde een vijftien op achttien.”