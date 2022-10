Sander Claeys met VW Hamme naar Elene-Grotenberge: “Ik voel me een echte clubspeler”

Sander Claeys is al zes seizoenen bij de club. Hoe ervaart hij de opener van de competitie? “We moeten het niet onder stoelen of banken steken, Vigor had meer verwacht van de start. We hebben de ambitie uitgesproken om mee te draaien met de top vijf. Momenteel beantwoorden we niet aan die doelstelling en dat is teleurstellend. Dramatisch is het niet, maar je wordt niet warm van onze resultaten. In de voorbije vijf matchen waren we nochtans telkens dominant. We geven ook nauwelijks kansen weg, we vergeten gewoon op dit moment om onszelf te belonen.”

Andere tijden

Wie zes jaar bij een club voetbalt, kan een evolutie waarnemen. Sander Claeys knikt instemmend. “Toen ik in Hamme belandde, kwam de ploeg nog in eerste amateur uit. We degradeerden en dat op zich hoefde al niet. Nadien volgden twee campagnes in tweede. Opnieuw kwam er een degradatie. Nu voetballen we in derde nationale en merk ik dat er op veel gebieden een enorme kentering is binnen de club. Jeugdige spelers willen weer met toewijding bij de eerste ploeg voetballen. Het bestuur en de technische staf leveren inspanningen om er iets van te maken. Iedereen doet gewoon zijn best.”

Vaste waarde

Op dit moment is Sander Claeys een vaste waarde in het eerste elftal. Hij stond in iedere competitiematch in de basis en moest nog niet één speelminuut missen. “Ik vind dat wel een fijn gegeven. Het is dan ook mijn ambitie om alles te spelen. Ook in de voorbereidingsmatchen en de bekerwedstrijden speelde ik veel. Ik voel me daar gewoon goed bij. Vroeger stond ik vaak als rechtsachter op het veld. Nu opereer ik meer centraal in de defensie. Ook dat voelt fijn aan. Ik wil gewoon een voortrekker zijn op het veld en daarnaast.”

FC Landegem?

Sander Claeys luistert niet naar zijn vriendin en voor één keer is dat goed nieuws. Een lach volgt. “Ik woon inderdaad in Landegem. Voor elke training of wedstrijd moet ik meer dan honderd kilometer rijden. Mijn vriendin vraagt me dikwijls waarom ik niet dichter bij huis voetbal. Er zijn genoeg clubs. Voor één keer luister ik inderdaad niet (lacht). Ik voel me een echte clubspeler. In mijn hele carrière kwam ik slechts voor drie ploegen uit: Lochristi, Lokeren en Hamme. Ik kijk op naar mijn idool Steven Gerrard. Nagenoeg zijn hele carrière bleef hij Liverpool trouw. Ik zet mij ook in voor Vigor en probeer met iedereen om te gaan, vooral ook met de supporters. Mijn vriendin begrijpt dit gelukkig wel en staat mijn ongehoorzaamheid dus toe.”