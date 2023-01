Sander Broeckx staat bij Retie aan de kant met een knieblessure: “Het valt allemaal wat tegen”

Voetbal eerste provincialeIn eerste provinciale heeft KBSK Retie de laatste wedstrijden van de heenronde enkele plaatsen in de stand moeten inleveren. Met Geert Persoons kwam er een nieuwe trainer aan het roer. Maar in de korte periode dat hij de groep in handen heeft, zag hij verschillende spelers geblesseerd uitvallen. De laatste in die rij is verdediger Sander Broeckx.

Retie was in het grootste deel van de eerste ronde bezig om zijn status van revelatie, die het vorig seizoen had opgebouwd, te bestendigen. Maar het venijn zat in de staart. De laatste vijf wedstrijden leverden slechts één punt op. Daardoor moesten de Kempenaars enkele plaatsen in het klassement inleveren. Bovendien zit de fusieclub in een periode waarin alles verkeerd lijkt te lopen. Beterschap lijkt niet meteen in zicht. De lijst van afwezigen begint stilaan indrukwekkend te worden.

Knie

Voor Sander Broeckx eindigde de training van dinsdagavond vroeger dan voorzien. “Ik had al langer last van een meniscusletsel aan mijn linkerknie”, begint de verdediger zijn relaas. “Aanvankelijk was het de bedoeling om het met aangepaste oefeningen op te lossen. Maar dinsdag op training ben ik door mijn knie gezakt. Ik vrees dat het nu om een zwaardere blessure zal gaan. Bijkomende onderzoeken moeten daar duidelijkheid over brengen.”

Sfeer

Het wordt voor trainer Geert Persoons puzzelen om zondagnamiddag een competitieve ploeg op het veld te brengen. “Voordeel is dat we een groep hebben waarin de sfeer optimaal is. Daar kan een lijst van afwezigen niks aan veranderen. Als iedereen beschikbaar is, heeft Retie een team dat de strijd voor een plaats in de subtop aan kan gaan.”

Met de komst van Tisselt ontmoet Retie een tegenstander die in het klassement in duel is met Berg en Dal en Berlaar Heikant, de twee ploegen die de strijd aanvoeren. “Tisselt beschikt over een sterk geheel”, geeft Broeckx toe. “Het is een team dat de voorbije weken niet toevallig bovenaan het klassement te vinden was. Het zal een zware opdracht zijn. Ondanks de pech moeten we van onze eigen sterkte blijven uitgaan. Er is nog kwaliteit aanwezig.”

