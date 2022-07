Sander Broeckx is zondag met Retie gastheer voor Diest: “Een bekerontmoeting blijft heel speciaal”

Volgend weekend staat in de Croky Cup de eerste ronde op het programma. Dat betekent dat de provinciale ploegen hun opwachting kunnen maken. Eén van de Antwerpse vertegenwoordigers is KBS Retie. De Kempische fusieclub is zondagnamiddag om 16 uur gastheer voor Diest. De Vlaams-Brabantse formatie, die begin mei in derde amateurklasse nog actief was in de eindronde voor een bijkomende stijger.

Bij Retie werd vorige week woensdag de aftrap van het nieuwe seizoen gegeven. Dinsdag werd, op het veld van Zwarte Leeuw, de eerste oefenwedstrijd afgewerkt.

“Een duel dat voor ons te vroeg kwam”, zegt Sander Broeckx. “Terwijl Zwarte Leeuw met verschillende basisspelers aan de aftrap stond, had onze trainer geopteerd om de ganse groep te laten aantreden. Het was goed om meteen tegen een sterke tegenstander te kunnen aantreden. Maar voor conclusies was het veel te vroeg.”

Eigen jeugd

Retie is een ploeg die bewijst dat er met eigen jeugd, of met spelers uit de nabije omgeving, mooie resultaten kunnen geboekt worden. Vorig seizoen moest het pas in laatste instantie de kop van het klassement laten gaan. “De ploegen die uiteindelijk gestreden hebben voor de titel en de eindronde, waren een maatje te sterk. We waren tevreden dat we lang een rol van betekenis hebben gespeeld. De eigenheid van deze club is een heel voornaam kenmerk. Ook dit seizoen wonen bijna alle spelers in de buurt van de kerktoren.”

Beker

Aanvankelijk stond er voor Retie in de eerste ronde van de beker van België een verplaatsing naar Diest op het programma. Maar omdat Diest niet over zijn terrein kan beschikken, geniet Retie van het thuisvoordeel.

“De voorbije dagen waren er geruchten dat Diest met problemen zou kampen, maar ik hoop dat die opgelost zullen zijn en dat we kunnen spelen”, stelt de rechtsachter. “Uiteindelijk is en blijft het een club met traditie. Ik verwacht dat er behoorlijk wat toeschouwers aan de kant zullen staan. Dat het sportief een moeilijk verhaal zal worden, is geen geheim. Maar in één wedstrijd kan het alle kanten uit. Dit is meteen een gelegenheid om ons aan het grote publiek te tonen.”