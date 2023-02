Sander Boysen (Cyclingteam Krampe): “Als ‘die gasten van de Krampe’ zijn we in de regio best gekend”

“Het wordt al ons derde seizoen in het wielrennen”, verduidelijkt Sander Boysen. “Ik ben altijd heel actief geweest bij de jeugdbeweging Chiro. Toen ik daarmee kapte, sprong ik op de koersfiets. We zijn enkele vrienden uit Handzame die op zondag met de wielertoeristen reden. Op den duur werd dat ernstiger en ernstiger en startten we met een ploeg.”

“Tot nog toe koersten we hoofdzakelijk bij de nevenbonden LWU en OVWF. Dit jaar gaan we bij de elite zonder contract ook de kermiskoersen in de onmiddellijke buurt rijden. Om in de breedte wat sterker te staan, hebben we onze ploeg uitgebreid tot zes renners. Het is de bedoeling ons een beetje als ploeg te profileren. Een ploegmaat die in een ontsnapping zit, zal door de rest van het team worden beschermd.”

Geen naamsponsor

Naast Sander Boysen bestaat Cyclingteam Krampe ook uit Simon Nowé, Lilian Samoy, Lucas Markey, Lander Goeminne en Michiel Denys. “Toen we met onze vriendengroep een ploegje vormden, hadden we nog geen belangrijke sponsor”, vertelt Boysen. “Vandaar dat we een ludieke naam zochten. Dat werd Cyclingteam Krampe. Met Jelle Declerck hebben we nu wel een hele mooie sponsor. Maar we gaan onze naam niet meer veranderen. Als ‘die gasten van de Krampe’ zijn we in de streek best gekend.”

Op zoek naar zege

Op 11 maart staat in Alveringem de eerste wedstrijd van nevenbond OVWF (Onafhankelijke Vlaamse Wieler Federatie) op de kalender. Het seizoen van de LWU (Landelijke Wieler Unie) start pas op 25 maart in Moen. “Vorig jaar hebben we bij de nevenbonden jammer genoeg geen wedstrijd kunnen winnen”, gaat Boysen voort. “We hopen het komende seizoen wel eens te zegevieren. In de wedstrijden bij elite zonder contract en beloften proberen we ons in de kijker te fietsen. Meer moeten we niet nastreven, want in die koersen moet je het soms opnemen tegen halve profs. Die wedstrijden lokken wat meer publiek. Wat dan weer interessant is voor onze sponsors.”

Lees ook: meer wielrennen