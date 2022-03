Sander Baart gaat met jeugd van Antwerp Hockey aan de slag: “Een nieuwe en heel uitdagende stap”

Net als broer Jeroen, die later nog T1 werd van de mannen van Antwerp en momenteel bondscoach is van de Young Red Lions, zette Sander Baart zijn eerste hockeystappen in Sint-Job-in’t-Goor. “Antwerp is inderdaad mijn tweede thuis”, aldus Baart. “Ik begon er als 6-jarige te hockeyen en ben er helemaal opgegroeid. In 2004 kwam ik als 16-jarige in de eerste ploeg terecht en maakte er twee seizoenen later, in 2006-2007, de enige landstitel voor Antwerp mee. Dat waren unieke momenten. Het daaropvolgende seizoen trok ik naar Eindhoven.”

Antwerp is dus de thuisclub van Baart in ons land, het Eindhovense Oranje-Rood is dat in Nederland. Sander Baart werkt er momenteel, met broer Jeroen als T2 en onder meer Thomas Briels en Thibeau Stockbroekx als ploeggenoten, zijn elfde en laatste seizoen af. Baart speelde er onafgebroken tussen 2007 en 2016 en nu opnieuw sedert 2020. “Niet doorgaan bij Oranje-Rood was een lastige beslissing”, aldus de 33-jarige Baart, wiens contract dit seizoen afloopt. “Ik woon in Antwerpen, heb twee kinderen en ben toe aan een nieuwe stap in mijn leven. Nu ik de keuze definitief heb gemaakt, ben ik extra gemotiveerd om mijn carrière in Eindhoven op een mooie manier af te sluiten.”

Met 193 interlands heeft Baart ook een geweldige carrière bij Oranje achter de rug. Hij maakte onder meer de Spelen van Londen 2012 en Rio 2016 mee. “Voor de Spelen van Tokio haalde ik de selectie echter niet en dat betekende een grote ontgoocheling”, geeft Baart toe. “In mijn hoofd was Tokio al langer het einddoel. Die klap heb ik toch even moeten verwerken.”

Professionaliseren

Vanaf volgend seizoen keert Baart dus terug naar de heimat. De jeugdwerking bij Antwerp voort doen groeien en professionaliseren wordt zijn voornaamste opdracht. “Het was steeds mijn bedoeling om actief te blijven in het hockey en na de eerste gesprekken met de mensen van Antwerp was ik meteen enthousiast”, aldus Baart. “Antwerp wil een belangrijke speler in het nationale hockey blijven en daarom is doorstroming van eigen jeugd van kapitaal belang. Op termijn bouw je een topteam door eigen kweek aan te vullen met enkele sterke buitenlanders. Het is geen optie om alleen op buitenlandse spelers te teren.”

De hockeystick hangt Baart trouwens nog niet aan de haak. Volgend seizoen verdedigt hij immers de kleuren van het eerste mannenteam van Antwerp. Baart beseft dat de kans groot is dat hij in de tweede afdeling – Nationale 1 – zal moeten hockeyen. Om de degradatie alsnog te vermijden moet Antwerp op de laatste zes speeldagen wel heel stevig stunten. “Natuurlijk speel ik het liefste op het hoogste niveau, maar het is voor mij geen probleem om dit project in Nationale 1 te starten”, zegt Baart. “Op het veld kan ik de jeugd helpen in hun ontwikkeling.”

Definitief

In 2016 was het al de bedoeling dat Baart de overstap van Oranje-Zwart (nu Oranje-Rood) naar Antwerp zou maken, maar een administratieve vergetelheid dwarsboomden die plannen. Alvorens terug naar Eindhoven te keren speelde Baart toen nog één seizoen voor Club de Polo in Barcelona en drie seizoenen in de Belgische Eredivisie bij Braxgata. “Nu is dus de terugkeer naar Sint-Job echt wel definitief”, lacht Baart. “Ik heb met Antwerp een overeenkomst voor drie jaar. Ik wil me hier settelen.”

