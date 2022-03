Sander Armée rijdt Ronde van Catalonië: “De ploegleiding is heel voorzichtig bij ziekte”

Sander Armée voelt zich al helemaal thuis bij Cofidis. “In het begin van het jaar heb ik net voor de Mallorca Challenge een tiendaagse stage op het eiland kunnen afwerken. Aansluiten reed ik vier van de vijf etappes van de Challenge. Dat zorgde voor een goede basis. In Oman resulteerde dat in een mooie twaalfde plaats in het eindklassement. Toen ik terugkwam, kreeg ik corona. Een week lang heb ik niet getraind, hoewel de ziekteverschijnselen relatief beperkt bleven. De ploegleiding is heel voorzichtig bij ziekte. Wat Sonny Colbrelli in de eerste rit van de Ronde van Catalonië overkwam, stemt tot nadenken. Ik ken uiteraard niet het medische bulletin, dat is ook privé. Ik weet wel dat hij in januari corona opliep en recent een bronchitis had. Kort daarop startte hij in Parijs-Nice. Mogelijk zijn het zaken die hebben meegespeeld bij zijn hartproblemen in de eerste rit. Ik zat in een tweede groep. Toen ik over de finish reed, zag ik de ambulance staan en was alles afgesloten met witte lakens. Dan weet je dat er slecht nieuws is en het plots alle hens aan dek is. Gelukkig kwam er nadien beter nieuws.”