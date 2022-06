Sander Armée mist BK door corona: “Mijn tuinhuis is momenteel mijn enige leefwereld”

Slaapt Sander Armée momenteel tussen de grasmaaier, de vetstof voor de rozen en de houtskool voor de barbecue? Het zou zomaar kunnen. Feit is dat hij dezer dagen in afzondering leeft. “In de Ronde van Zwitserland ben ik ziek geworden. Ik voelde al enkele dagen dat het niet liep zoals ik in gedachten had. Wellicht zat het virus dan al in mijn lichaam. Op de zesde dag heb ik noodgedwongen moeten opgeven en dat is echt mijn gewoonte niet. Nader onderzoek toonde nadien aan dat ik effectief besmet was geraakt door het coronavirus. Zodra ik thuiskwam, heb ik me afgezonderd om mijn partner en de kinderen niet te besmetten. Mijn tuinhuis is momenteel mijn enige leefwereld (lacht). Tot zondag blijf ik quarantaine.”

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat Sander Armée de strijd even moet staken omwille van corona. “In februari raakte ik inderdaad ook al eens besmet. Ook toen moest ik overleven in het tuinhuis. De omstandigheden waren toen wel anders. In het midden van de winter was het een pak kouder. Op zich verschillen de ziekteverschijnselen niet zo veel. Misschien was het de eerste keer iets heftiger, maar eigenlijk komt het neer op een goede verkoudheid. Blijkbaar is het virus terug. In de Ronde van Zwitserland werd dat duidelijk, al bleef Cofidis er buiten mij van gespaard.”

Geen titelstrijd

Eén en ander heeft tot gevolg dat Sander Armée zondag het Belgisch wegkampioenschap aan de kust zal missen. “Ik ben prof sinds 2010. Sindsdien heb ik enkel het BK in 2011 moeten missen. Ook toen was ik ziek. Philippe Gilbert won dat jaar in Hooglede. De timing om ziek te worden kon slechter. Na het BK zou ik toch een rustperiode inlassen. Die wordt nu een week vervroegd. In juli zijn er traditioneel weinig koersen, zodat ik nu focus op de Ronde van Polen (30 juli tot 5 augustus, red.).”