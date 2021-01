Sander Armée met Qhubeka-Assos op stage in Spanje: “Ik vind het allemaal heel spannend”

In tegenstelling tot de meeste andere profrenners heeft Sander Armée zijn nieuwe teamgenoten nog niet ontmoet. “Ik heb het gevoel dat veel teams in deze coronatijden vroeger op stage zijn vertrokken dan gewoonlijk. Ik reis maandag af naar Catalonië. De ploeg heeft haar tenten opgeslagen in de buurt van Girona. Ik ken de streek van enkele Spaanse koersen, maar het is de eerste keer dat ik er op stage zal zijn. Meestal kiest men voor de buurt van Alicante. Dat is enkele honderden kilometer meer zuidwaarts en biedt iets meer kans op goed weer. Dat is echter relatief, want de voorbije dagen was het daar ook niet bijster goed. Ik vind het allemaal heel spannend. De ploeg heeft slechts drie landgenoten (Campenaerts en Claeys, red.) in dienst, zodat ik iedereen zal moeten leren kennen.”