Sander Armée heeft met Qhubeka-Assos nieuwe ploeg voor 2021: “Meteen een goed gevoel”

WielrennenIn de loop van het seizoen werd duidelijk dat Sander Armée (34) geen contractverlenging kon krijgen bij zijn huidige werkgever Lotto-Soudal. Na zeven mooie jaren wordt de samenwerking tussen beide partijen in december effectief beëindigd. De ancien uit Herent heeft even de tijd genomen om alles op een rij te zetten. Uiteindelijk koos hij voor Qhubeka-Assos.

Een veelwinnaar is Sander Armée niet, maar zijn positieve ingesteldheid, ervaring en behulpzaamheid in het hooggebergte hebben ervoor gezorgd dat de zoektocht naar een nieuwe werkgever niet al te lang heeft geduurd. “De voorbije maanden werd me steeds duidelijker gemaakt dat een contractverlenging bij Lotto-Soudal er toch niet inzat. Begin november volgde de officiële mededeling. Vanaf dat moment zijn we een versnelling hoger geschakeld in een zoektocht naar een nieuw team. Het is ons gelukt om relatief snel onderdak te vinden. Er waren enkele opties, maar het werd Qhubeka-Assos.”

Voortekenen?

Bestaat er een voorgevoel in de sport? Armée lacht. “Ik weet het niet of er voortekenen waren, maar het klopt dat ik steeds een positieve mening had over de ploeg. Toen Victor Campenaerts bij er tekende, dacht ik bij mezelf dat ik daar ook zou kunnen rijden. Victor woonde tot voor enkele weken bij ons in Herent. Hoewel we dorpsgenoten waren, heeft dat niet meegespeeld bij deze transfer. Bij Qhubeka-Assos wisten ze wellicht wel dat we op enkele kilometer van elkaar woonden en mogelijk heeft de ploegleiding bij Victor wel eens geïnformeerd, maar meer was er bij mijn weten niet. Ik had gewoon zelf meteen een goed gevoel bij Qhubeka-Assos. Qhubeka doet aan liefdadigheid. Ze zorgen voor fietsen in het Afrikaanse binnenland. Dat sprak me aan.”

Moltrein

Qhubeka-Assos is een Zuid-Afrikaans team. Moet Armée nu een cursus Zuid-Afrikaans leren? “Zo’n vaart zal het niet lopen. Ik weet enkel dat ‘moltrein’ het Zuid-Afrikaanse woord voor ‘metro’ is. (lacht) De voertaal in de ploeg is Engels en men heeft een vertegenwoordiging in Europa. Misschien trek ik ooit eens op stage naar Zuid-Afrika, maar concreet is dat niet. Corona maakt het trouwens momenteel moeilijk om veel te reizen. De trainingen gebeuren dezer dagen gewoon in het Leuvense. Ik zou het wel fijn vinden om eens naar het Afrikaanse continent te trekken.”

Qhubeka-Assos is de voortzetting van NTT Pro Cycling. Het voortbestaan van de ploeg was tot enkele weken geleden onzeker. Dat heeft vandaag ook gevolgen voor Armée. “Op dit moment is men druk bezig om de ploeg voort samen te stellen. Jongens als Campenaerts, Nizzolo of Pozzovivo verlengden. De voorbije dagen werden al heel wat nieuwkomers gemeld. Ook landgenoot Dimitri Claeys wordt een ploegmakker.”

“Uiteraard moet ik de nieuwe ploeg de komende maanden beter leren kennen. Met Pozzovivo, Aru en Henao heeft men een klassementsmannen in de rangen. In de Giro draaide Pozzovivo ondanks zijn 38 jaar nog vlot mee met de top tien. Mogelijks zal ik hem bijstaan. Mijn ervaring sprak de Zuid-Afrikanen aan. Ze weten dat ik het profiel heb om in zware rittenkoersen mijn werk te doen”, besluit Armée. “Die verwachting wil ik het komende jaar graag inlossen.”