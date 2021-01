Samy Kehli en Yannick Aguémon mee op Limburgse oefenstage met OHL

Na zes vrije dagen meldden de spelers zich zaterdag voor tests, fysieke en corona. Niemand werd positief bevonden. “Clubdokter Brahim Hacene kijkt streng toe op het strikt naleven van de coronamaatregelen. Alle spelers en stafleden tonen ook veel verantwoordelijkheid op dat vlak”, zegt coach Marc Brys.

Lees ook PREMIUM Batshuayi is vierde keus bij zijn club: zigzaggen terwijl Lukaku rechtdoor spurt

Door de coronatoestanden houdt OHL zijn winterstage niet ergens in het zuiden, maar in Genk. De 26 veldspelers, drie doelmannen, technische en medische staf en begeleiders verblijven in Hotel Stiemerheide, aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Het hotel was één van de toplocaties van de tv-serie ‘Spitsbroeders’ met onder meer Louis Talpe, Lynn Van Royen en Sien Eggers.

“We hebben het hotel en de drie speelvelden van Bregel Sport - twee gras en één synthetisch - exclusief tot onze beschikking”, zegt Marc Brys op de website van OHL. “We worden dus niet geconfronteerd met andere mensen, behalve het hotelpersoneel. Iedereen is vooraf getest en ook tijdens de stage vinden regelmatig testen plaats.”

Het is de bedoeling dat OHL dagelijks twee oefensessies afwerkt, één in de voormiddag en één in de namiddag. Zaterdag werd in totaal al vier uur getraind, op het veld en in het krachthonk.

Kehli dertien maanden out

Yannick Aguémon en Samy Kehli, nog in volle revalidatie na zware blessures, zullen deels nog een apart programma afwerken.

Voor Kehli (29) is het al ruim dertien maanden geleden (29 november 2019, red.) dat hij nog aan een wedstrijd deelnam. Een korte invalbeurt tegen Lokeren. Hij probeerde het nog wel even in de voorbereidingswedstrijd op dit seizoen, op 4 juli bij Club Brugge. Waarna bleek dat alleen een zware rugoperatie soelaas kon bieden. Begin oktober kon hij voorzichtig de training hervatten. “Ik kan alleen maar bewondering opbrengen voor de inspanningen die Samy de jongste maanden leverde”, zegt coach Marc Brys.

Yannick Aguémon (28) viel met een zware knieblessure uit op 29 augustus, op het veld van Waasland-Beveren. De jongste weken werd de trainingsintensiteit opgedreven. De Fransman met Beninse roots hoopt nog deze maand helemaal wedstrijdklaar te zijn.

OHL hervat komende zondag de competitie, thuis tegen Anderlecht. Nadien volgen vijf wedstrijden in dertien dagen.

Lees ook: voetbal in eerste klasse A