Samuel Oum Gouet (KVM) maakt indruk op en naast het veld: “Ik ben geen artiest, wél een strijder”

KV MechelenVoor conclusies is het nog vroeg, maar toch: KV Mechelen mag zich met Samuel Oum Gouet (23) als nieuwe middenvelder in de handen wrijven. De Kameroener imponeert zowel op als naast het veld. “Mijn debuut was een magisch moment.”

Als we Oum Gouet naar zijn debuutmatch van vorig weekend tegen Antwerp vragen, komt er een brede glimlach op zijn gezicht. “Het stadion zat niet eens vol, maar de fans maakten zó veel lawaai. Wat een sfeer. Ze stonden de hele wedstrijd achter ons. Het was een magisch moment, zeker omdat we met 3-2 wonnen na een straffe comeback. We speelden als een grote ploeg. Collectief was het een sterke wedstrijd.”

En niet alleen collectief. Oum Gouet was zelf een van de uitblinkers tegen de Great Old. Onverzettelijk in balverlies, voetballend quasi foutloos. “Of ik tevreden ben met mijn match? (denkt na) Un peu. Ik kan nog veel beter, hoor”, blijft hij bescheiden. “Perfectie bestaat niet. Ik stel mezelf telkens in vraag.”

Een uitspraak die Oum Gouet typeert. Vanuit de staf valt te horen dat de Kameroense international zelfkritisch en superprofessioneel is. “Een topkerel om mee te werken”, klinkt het.

Volledig scherm © BELGA

Malinwa plukte Oum Gouet in juni weg bij het Oostenrijkse Altach, en dat ondanks interesse van Standard en het Franse Angers. “Ik koos voor Malinwa omdat ik hier meer vertrouwen voelde. Ik had goede gesprekken met Tom Caluwé en Wouter Vrancken. Zijn speelstijl past ook bij mij."

Levensmotto

En ook Oum Gouets mindset past bij KV Mechelen. “Geen woorden maar daden, dat is mijn levensmotto. Het klopt dat ik een kalme kerel ben. Maar de Samuel op het veld is iemand anders dan die ernaast. Eens op het veld ben ik een strijder. (slaat z’n vuist tegen zijn handpalm) Dan is het oorlog. Met het mes tussen de tanden.”

Aan zijn mentaliteit zal het niet liggen, maar wat zijn z’n andere sterke punten? “Mijn uithoudingsvermogen en voetballende kwaliteiten. (lacht) Maar een artiest ben ik niet. Ik kom niet in de buurt van de echte artiesten in de spelersgroep, jongens als Schoofs, Kaya, Hairemans en Mrabti. Ik ben vooral een harde werker.”

Een harde werker mét ambitie. “Ik wil ooit in de Champions League spelen en een mooie carrière uitbouwen”, besluit Oum Gouet. “En ik ben ervan overtuigd dat KV Mechelen een ideale stap is in mijn carrière.”

Volledig scherm © Photo News