Samuel Kaponda moet nieuwe spits van Wambeek-Ternat worden: “Ander niveau, maar even grote honger”

De naam Samuel Kaponda zal bij sommige voetballiefhebbers in de regio een belletje doen rinkelen. Enkele jaren geleden was hij nog actief bij Pepingen-Halle. Sindsdien verdedigde hij een aantal clubkleuren. “Na mijn periode bij Pepingen-Halle belandde ik eerst bij RSD Jette. Nadien verkaste ik naar Menen. West-Vlaanderen inderdaad. De afstand was ver, maar ik kon daar wel over een appartement van de club beschikken. Het was een rare situatie. De ene helft van de spelers kwam uit West-Vlaanderen, de andere uit Frankrijk. Ik was als enige Brusselaar een vreemdeling (lacht). Vorig jaar was ik in Ganshoren aan de slag.”

Provinciaal voetbal

Voor het eerst wordt Samuel Kaponda geconfronteerd met provinciaal voetbal. In welke mate is dat anders? “Het is een ander niveau, maar de honger is even groot. Uiteraard ligt de snelheid van uitvoering lager, maar fysiek moet er even hard geknokt worden. Of ik de ploegen in de reeks ken? Toch wel. Als ik me ergens engageer, informeer ik me ook. Ik zeg niet dat ik iedereen ken, maar ik heb mijn bronnen. Bij Melsbroek bijvoorbeeld spelen enkele vrienden. Ik weet dat Elewijt en Liedekerke versterkt zijn. We openen zondag het kampioenschap met een thuiswedstrijd tegen Huldenberg. Een goede start lijkt me meteen belangrijk.”

Integratie

Hoewel Samuel Kaponda wat spierproblemen had tijdens de voorbereiding, voelt hij zich al helemaal thuis bij Wambeek-Ternat. “De club heeft mij gecontacteerd. Dat is altijd een voordeel. Het toont aan dat ze me willen. Ik had nochtans nog aanbiedingen. Het project van de club kon me overtuigen. Ik ben Franstalig, maar de taal zal geen probleem zijn. Ik versta het Nederlands goed en spreek het ook behoorlijk. Dat zorgt er mede voor dat ik me vlot kon aanpassen aan een familiale vereniging.”