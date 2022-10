Samuel Fabris (Eendracht Aalst): “Sterkte van de ploeg is dat iedereen voor iedereen werkt”

Opmerkelijk is dat Aalst in de positieve flow zit sedert er in een 4-1-3-2-veldbezetting wordt gespeeld. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor Samuel Fabris, die als buffer voor de defensie fungeert. Hij krijgt hierbij wel de steun van Arne Van Den Eynde, die voor hem speelt en het verdedigende werk evenmin schuwt. De kleinzoon van ex-speler Eddy is evenwel zaterdagavond geschorst en zal gemist worden.

“Arne en ik zijn inderdaad complementair en de verstandhouding tussen ons is optimaal, maar we moeten zijn afwezigheid met onze brede kern toch kunnen opvangen”, zegt Fabris. “Wie zijn vervanger wordt, weet ik niet. De coach zal wel de juiste keuze maken.”

Zelf moet jij in een offensief ingestelde ploeg met je werkkracht voor het evenwicht binnen de ploeg zorgen.

“Het klopt dat ik op het middenveld het grootste gedeelte van het verdedigende werk moet opknappen, maar ik doe dat met veel plezier”, vertelt Fabris. “Ik weet perfect wat mijn kwaliteiten zijn. Ik ben geen goalgetter, maar probeer er zo veel mogelijk de tegenaanvallen van de tegenstander uit te halen. Bij balverlies krijg ik hierbij de steun van de hele ploeg. Dat is precies onze sterkte dit seizoen. Iedereen werkt keihard voor iedereen.”

Jullie staan na acht wedstrijden onverwacht op de leidersplaats. Dat moet toch wel vertrouwen geven.

“Het is mooi dat we voorin de klassering staan, maar de weg is nog lang. Onze doelstelling is de competitie op de eerste plaats af te sluiten, maar hiervoor moeten er nog veel hindernissen genomen worden. Hard blijven werken, is de enige manier om ons voorin te handhaven.”

Op Oudenaarde werd in een oefenwedstrijd tijdens de voorbereiding met het kleinste verschil gewonnen. Welke indruk maakte de komende tegenstander op jou?

“Het is vooral een fysiek sterke ploeg met enkele technisch vaardige spelers. Onze defensie moet vooral opletten voor de acties van Jerôme Mezine. Hij is en blijft een gevaarlijke spits.”

Ben Yagan maakte in dat oefenduel met een pareltje de winninggoal, maar werd in de bekerwedstrijd tegen Wezel van het veld getrapt. Wanneer mogen we zijn comeback verwachten?

“Onze nummer tien werkt individueel met de kinesist en hervatte de loopoefeningen. Als alles volgens schema verloopt, dan zal hij over een week aansluiten met de groepstraining. Hopelijk haalt hij zo snel mogelijk zijn oude niveau. Met onze technisch vaardige middenvelder erbij zullen we uiteraard offensief nog sterker staan. Hij kan met een actie een gesloten match openbreken.”