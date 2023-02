Samuel Davies (RC Gent) na 2-2-gelijkspel tegen Oostkamp: “Ik kan leven met gelijkspel, maar beste kansen in wedstrijdslot voor ons”

Wielrennen profs Jordi Meeus pakt twee derde plaatsen in Spanje: “Val in Australië vergeten”

Jordi Meeus (Bora-Hangrohe) heeft de goede vorm duidelijk te pakken. De Lommelaar stond afgelopen weekend twee keer op het podium. Twee keer als derde, want zowel in de Ronde van Murcia op zaterdag als in de Clasica de Almeria op zondag reed hij in de prijzen. Geen hoofdprijs, maar de Noord-Limburger is toch tevreden. “Ik kan alleen maar tevreden zijn dat mijn vormpeil goed is, zeker na mijn valpartij in Australië”, vertelt Meeus.

