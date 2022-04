Samuel Davies (RC Gent) na 1-3-nederlaag tegen Olsa Brakel: “Ons laten aftroeven qua efficiëntie”

Yannick Glorieux na het gelijkspel van Sezoens Bocholt tegen Sporting Pelt: “Iedereen terug op scherp zetten voor de komende bekerfina­le tegen HC Tongeren”

Zaterdagavond in een sfeervolle Damburg kregen we een heruitgave van de halve finale in de Final Four van de BENE-League tussen Sezoens Bocholt en Sporting Pelt. In Den Bosch was Sezoens Bocholt duidelijk te sterk. Bij de start van de Belgische play-offs bleven de Damburgers steken op een 28-28 gelijkspel. In de slotseconde werd de overwinning uit handen gegeven.

13:31