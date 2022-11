Samuel Davies (RC Gent) na 1-1-gelijkspel tegen FC Gullegem: “We waren niet top”

“Sommige mensen zeggen dan dat je jezelf vergat te belonen, maar zo zag ik het niet. Al bij al komt die puntendeling toch dicht bij de weerspiegeling van de wedstrijd. We mogen niet tevreden zijn over onze wedstrijd. Voor de rust laten we te veel kansen onbenut. In het begin van het seizoen creëerden we ook vijf of zes kansen, maar dan gingen drie of vier van die ballen erin. Nu blijft het bij eentje en dat breekt je dan later in de wedstrijd zuur op. Een verklaring heb ik er niet voor. Misschien is de vorm wat minder, misschien is het vertrouwen wat minder. Aan nonchalance ligt het niet, want na die 0 op 12 wilden we ons echt wel herpakken.”

Strafschop

Na de rust slaagde Gent er niet in om zijn voorsprong vast te houden. Davies vond dat de strafschop er niet moest komen. “We gaan niemand met de vinger wijzen, we verliezen als ploeg. Maar de strafschop moest er niet komen, er waren nog spelers in dekking. Terechte strafschop? Ik denk het wel. En we moeten toegeven: we waren niet top.”

Wyngaert

Zich herpakken deed RC Gent wel. De voorbije weken lieten de Ratjes een 5 op 9 optekenen. Davies weet dat er meer in zat. “In Erpe-Mere deden we onze job en pakten we de drie punten. Maar in Petegem hadden we moeten winnen en wat mij betreft verliezen we er vandaag eerder twee dan dat we er eentje winnen. We staan op de achtste plaats, maar onze ambitie ligt hoger dan die achtste plaats. En op het einde van de rit zal je misschien naar deze wedstrijd verwijzen om te zeggen wat je misloopt. Lichtpunt in deze wedstrijd was Mathias Wyngaert. Door de onbeschikbaarheid van doelman Londot verscheen hij voor het eerst in deze competitie aan de aftrap. Mathias zat er enkele keren goed tussen en heeft zijn niveau de voorbije jaren echt wel opgeschroefd.”

